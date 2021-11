Ankara Gölbaşı'nda 'paylaşımlı' dokunuş

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi, her fırsatta “Atma, paylaş” vurgusunu yineliyor.

Paylaşım Noktası Gölbaşılıların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ulaştırılan ürünlerin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek Paylaşım Noktası için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti.

Son olarak hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 15 ton soğanın belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Başkan Şimşek, belediyeye gelen talepler doğrultusunda vatandaşların her türlü isteğine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Paylaşım Noktası’na bağışları ile destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür eden Başkan Şimşek, "Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız" dedi.