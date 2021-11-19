Ankara Gölbaşı'nda 'paylaşımlı' dokunuş

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi, her fırsatta “Atma, paylaş” vurgusunu yineliyor.
Paylaşım Noktası Gölbaşılıların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ulaştırılan ürünlerin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek Paylaşım Noktası için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti.
Son olarak hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 15 ton soğanın belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu aktaran Başkan Şimşek, belediyeye gelen talepler doğrultusunda vatandaşların her türlü isteğine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Paylaşım Noktası’na bağışları ile destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür eden Başkan Şimşek, "Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.