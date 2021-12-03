03 Ara 2021 - 12:59- Belediyeler G: 03 Ara 2021 - 13:00

Ankara'da 30.Yıla Özel Konser

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Ankara Mamak Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yılını özel bir konserle kutlayacak.
Ankara'da 30.Yıla Özel Konser mask
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Mamak Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yılını özel bir konserle kutlayacak. Bu yıl sanat hayatında 40. yılını kutlayan Sazgen Kazak Müzik ve Dans Topluluğu’nun Türk dünyasına ait birbirinden güzel ezgilerini seslendireceği konserin şefliğini ise topluluğun sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva yapacak. Köktuğ Kazak Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek olan konser 6 Aralık Pazartesi Günü Saat:19.00’da Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşecek.

Kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyoruz

Mamak’ta hem Türk kültürünü hem de dünya kültürünü yansıtan birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz de farklı kültürlerden birçok vatandaşımız var. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyor ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz.Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılına özel gerçekleştireceğimiz konsere, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.
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03 Ara 2021 - 12:59 - Belediyeler

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