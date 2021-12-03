Ankara'da 30.Yıla Özel Konser

Mamak Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. Yılını özel bir konserle kutlayacak. Bu yıl sanat hayatında 40. yılını kutlayan Sazgen Kazak Müzik ve Dans Topluluğu’nun Türk dünyasına ait birbirinden güzel ezgilerini seslendireceği konserin şefliğini ise topluluğun sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva yapacak. Köktuğ Kazak Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek olan konser 6 Aralık Pazartesi Günü Saat:19.00’da Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşecek.
Kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyoruz
Mamak’ta hem Türk kültürünü hem de dünya kültürünü yansıtan birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz de farklı kültürlerden birçok vatandaşımız var. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyor ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz.Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılına özel gerçekleştireceğimiz konsere, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.