Kanserlerin 3’te 2’si Önlenebilir! En Sık Görülen Kanser Türleri Neler?

Dünyada her 5 kişiden 1’i hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Her 8 erkekten 1’i ve her 11 kadından 1’i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. . Kanser riskini düşürmek bizim elimizde” dedi.



Prof. Dr. Necdet Üskent, 1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesiyle kanser riskini azaltacak 11 öneri paylaştı.

Amerikan Kanser Derneği’nin hazırladığı tahmin raporuna göre; ABD’de 2022 yılında toplam 1.9 milyon yeni kanser vakası öngörülüyor. Dünyada bir yılda 19.3 milyon yeni kanser vakası ve 16.4 milyon kanserden ölüm bildiriliyor. 2040 yılına kadar kanser vakalarında öngörülen artışın yüzde 47 olacağını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onkolojik Bilimler Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Üskent, “Buna göre de 2040 yılında dünya genelinde yaklaşık 29.5 milyon yeni kanser vakasının görüleceği tahmin ediliyor” dedi.

En yüksek farkındalık meme kanserinde

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesi gibi güçlü çalışmaların da etkisiyle, meme kanserinde farkındalığın Türkiye’de her geçen yıl arttığının altını çizen Prof. Dr. Necdet Üskent, “Ancak yine de rakamlar yüksek. Geçtiğimiz yıl meme kanseri ilk defa diğer kanser türlerini geride bırakarak tüm dünyada en sık görülen kanser oldu. Son 20 yıldır ilk sırada akciğer kanseri vardı” dedi.

Çevresel faktörlere bağlı kanserlerin 3’te 2’sini önlemek elimizde

Haftada 5 gün sadece 30’ar dakika yürüyerek özellikle kolon kanseri ve meme kanseri riskinin yüzde 30-40 oranında azaltılabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Necdet Üskent, “İdeal şartlar sağlanabildiğinde çevresel faktörlere bağlı kanserlerin 3’te 2’sini önlemek mümkün. Kanser tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör ise erken tanı. Yılda en az bir kez check-up yaptırmak sadece kanserin değil, birçok hastalığın erkenden belirlenmesini sağlar” şeklinde konuştu.

Kanser vakaları artıyor ancak tedavideki yeni gelişmeler sayesinde ölüm oranları ise düşüyor. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine göre son 30 yılda kansere bağlı ölüm rakamları, farkındalığın artması ve tedavideki gelişmeler nedeniyle yüzde 31 oranında azaldı. 2000’li yılların başında Avrupa’da yüzde 10.1 olan kansere bağlı ölüm oranlarının 2030’larda yüzde 5’lere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Tanıda yapay zekâ teknolojisi

Patoloji bilimindeki gelişmeler ve yeni tanı yöntemleri sayesinde, kanser alt tipinden, tedavisinde hangi ilaçların kullanılacağına kadar pek çok önemli bilginin 24 saat içinde belirlenebildiğini söyleyen Prof. Dr. Necdet Üskent, “Bilimsel bir çalışmaya göre; kanser hücresini, henüz saptanamayacak en küçük boyutundayken, görsel kalıpları tanımaya dayalı tahminler yapan bir yazılımla yüzde 92.4 doğrulukla tespit etmek mümkün olacak” dedi.

Prof. Dr. Üskent, kanser tedavilerinde immünoterapi, kemoterapide akıllı ilaçlar, akıllı biyopsiler, robotik cerrahi, kanser aşıları, kişiye özel aşı tedavileri ve hedefe yönelik radyoterapi uygulamalarının da fark yarattığını söyledi.

Prof. Dr. Necdet Üskent’in kanser riskini azaltacak 11 önerisi

* Sağlıklı kiloda kalın.

* Düzenli egzersiz yapın.

* Sağlıklı beslenin.

* İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun.

* Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminizi sınırlandırın.

* Şekerli ya da tatlandırıcılı içecek tüketiminizi sınırlandırın.

* Daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

* Tütün ürünleri kullanmayın.

* Güneşte çok uzun süre kalmayın.

* Düzenli uyuyun.