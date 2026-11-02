NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı yapımı Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterine hayat veren ve sergilediği üstün oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hakan Çelebi, katıldığı canlı yayında yaşanan beklenmedik diyalogla magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başarılı oyuncu, sunucu Ecem Dinçkal’ın sunduğu programa konuk olarak kariyeri ve özel yaşamına dair bilinmeyen detayları izleyicilerle paylaştı.

Programın ilerleyen dakikalarında hayatının dönüm noktalarından ve geçmişte yaşadığı derin acılardan bahseden ünlü aktör, vefat eden babasını anımsayarak duygusal anlar yaşadı. "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" ifadelerini kullanan Hakan Çelebi, bu cümlenin hemen ardından stüdyoda kısa bir es vererek sunucudan taziye dileği bekledi. Ancak sunucu Ecem Dinçkal’ın bu duruma tamamen tepkisiz kalması ve herhangi bir başsağlığı temennisinde bulunmaması üzerine stüdyoda adeta buz gibi rüzgarlar esti. Beklediği insani tepkiyi alamayan yetenekli oyuncu, yaşanan sessizliğe ve sunucunun duyarsız tavrına daha fazla kayıtsız kalamadı.

Sunucunun bu soğukkanlı ve tepkisiz duruşu karşısında durumu esprili fakat bir o kadar da iğneleyici bir dille eleştiren Hakan Çelebi, canlı yayında stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşırtan bir çıkışa imza attı. Sunucuya dönerek tepkisini dile getiren ünlü isim, "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani" diyerek sitemini açıkça ifade etti. Konuşmasının devamında durumu toparlamaya çalışarak şaka yaptığını belirtse de, geleneksel nezaket kurallarına vurgu yapmayı ihmal etmedi. Karşı taraftan başsağlığı beklemenin en doğal refleks olduğunu aktaran Çelebi, "Hani normalde böyle deyince karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der" sözleriyle sunucuya canlı yayında adeta ders niteliğinde bir hatırlatmada bulundu.

Yaşanan bu anlık kriz ve oyuncunun net çıkışı karşısında neye uğradığını şaşıran sunucu Ecem Dinçkal ise büyük bir mahcubiyet yaşayarak durumu toparlamaya çalıştı. Büyük bir boşluğuna geldiğini itiraf eden sunucu, "Burayı kestireceğim ben, boşluğuma geldi" diyerek durumu geçiştirmeye çalışsa da o anlar yayına yansıdı. Programın ilgili kesiti kısa süre içerisinde dijital platformlara düşerek tıklanma rekorları kırdı. Kullanıcılar, Hakan Çelebi'nin sergilediği haklı tepkiyi destekleyen binlerce yorum paylaşarak videoyu sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olayı haline getirdi.