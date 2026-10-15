Halef: Köklerin Çağrısı’nın 39. bölümü bu akşam NOW’da izleyiciyle buluşacak. Üç fragmanı yayımlanan yeni bölümde Yıldız’ın kimliğine ilişkin şüpheleri büyürken Serhat, onu Sadullah’ın konağından çıkarmak isteyecek. Akif’in tavrı bu girişimin önüne engel çıkaracak. Sadullah Ağa’nın kızı Dilşad’ın Urfa’ya gelişi de bölümün açıklanan gelişmeleri arasında yer alacak. İşte yayın saati ve bölümden ayrıntılar.

Halef: Köklerin Çağrısı, 39. bölümüyle 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW’da ekrana gelecek. Kanal, yeni bölüm öncesinde birinci, ikinci ve üçüncü fragmanı yayımladı. Böylece “Halef bugün var mı?” sorusunun yanıtı da resmî yayın duyurusuyla netleşti.

Yeni bölümün açıklanan hikâyesinde Yıldız’ın kimliği hakkındaki soruları, Serhat’ın onu koruma çabası ve konaklar arasındaki mücadele öne çıkıyor. Sadullah Ağa’nın kızı Dilşad’ın Urfa’ya gelmesi de 39. bölüm öncesinde duyurulan gelişmeler arasında bulunuyor. Ancak bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz açıklanmış değil.

Halef 39. bölüm ne zaman, saat kaçta?

Halef’in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de başlayacak. NOW’un bölüm özeti sayfasında tarih açık biçimde 15 Ekim Perşembe olarak belirtiliyor. Dizinin resmî sayfasında da “Bu Akşam 20.00 – Yeni Bölüm” duyurusu yer alıyor.

Önceki bölüm, 8 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluşmuştu. Bu akşam hikâye 39. bölümle devam edecek. Dolayısıyla gündüz kuşağında karşılaşılabilecek tekrar yayınları ile akşamki yeni bölüm birbirinden ayrılmalı.

Yeni bölüm için üç fragman paylaşıldı

NOW’un resmî fragman arşivinde 39. bölümün üç ayrı tanıtımı bulunuyor. İlk fragmanın ardından ikinci ve üçüncü tanıtımlar da izleyiciye sunuldu. Kanalın dizi sayfasında son tanıtım olarak üçüncü fragman öne çıkıyor.

Bölümde yaşanacakları anlamak açısından fragmanlarla birlikte resmî özet de önem taşıyor. Tanıtımlar kısa sahneler sunarken özet, karakterlerin yeni bölümdeki temel amaçlarını açıklıyor. Yıldız’ın bütün gerçekleri öğrendiği veya hafızasının tamamen geri geldiği yönünde kesin bir sonuç ise resmî özette yer almıyor.

Yıldız, kimliği hakkındaki anlatılanları sorgulayacak

Yeni bölümde Yıldız’ın kendi kimliğine ilişkin şüpheleri artacak. Rami’nin onu ikna etme çabası, aklındaki soruları ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Yıldız, kendisine anlatılanları sorgulamaya başlayacak.

Bu gelişme, geçen bölümde Serhat’ın anlattıklarına inanmayan Yıldız’ın hikâyesini farklı bir noktaya taşıyor. Ancak şüphe duymasıyla geçmişini bütünüyle hatırlaması aynı şey değil. Yıldız’ın hangi bilgiye ulaşacağı ve kime inanacağı, bu akşamki bölümün yanıt bekleyen soruları arasında.

Serhat’ın hedefi Yıldız’ı konaktan çıkarmak

Serhat, Yıldız’ın güvenliği konusunda endişe duyacak ve onu Sadullah’ın konağından çıkarmak isteyecek. Sadullah ise Yıldız’ı yanında tutarak Serhat’a karşı kullanmayı planlayacak. Böylece Yıldız’ın bulunduğu konak, iki karakterin karşı karşıya geldiği başlıklardan biri olacak.

Serhat’ın girişiminde karşısına çıkacak isim ise Akif. Resmî özet, Akif’in ağalık otoritesini kullanacağını belirtiyor. Bu karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı veya Serhat’ın Yıldız’ı konaktan çıkarıp çıkaramayacağı açıklanmıyor.

Dilşad’ın Urfa’ya gelişi duyuruldu

bölümün bir diğer gelişmesi, Sadullah Ağa’nın kızı Dilşad’ın Urfa’ya gelmesi. Kanalın yayımladığı özette bu bilgiye yer veriliyor ancak gelişinin nedeni ve diğer karakterlerle kuracağı ilişkiler ayrıntılandırılmıyor.

Bu nedenle Dilşad’ın kimin yanında duracağı ya da hangi kararı değiştireceği konusunda kesin bir gelişme aktarmak mümkün değil. Yeni bölüm, onun hikâyedeki yerini de gösterecek.

Halef’in 38. bölümünde neler yaşanmıştı?

Önceki bölümde Taşkesen Konağı’ndaki barış buluşması silah sesleriyle karışmıştı. Serhat, Yıldız’ı bu karmaşanın içinde bulmuş; kendisini hatırlamayan Yıldız’a ortak geçmişlerini anlatmaya çalışmıştı. Onu, hikâyelerinin başladığı yere götürerek söylediklerine inandırmak istemişti.

Yıldız ise hayatını Rami ve çocukları üzerinden anlamlandırdığı için Serhat’ın anlattıklarını bir oyun olarak görmüştü. İkilinin aynı geçmişe farklı yerlerden bakması, aralarındaki mesafenin sürmesine neden olmuştu.

Konaklardaki gelişmeler de yalnızca Serhat ve Yıldız’la sınırlı kalmamıştı. Sadullah Ağa ile Ziyan Ağa arasındaki gizli anlaşma, Sultan’ın Sadullah’la yüzleşmesi ve Meryem’in Perihan üzerindeki takibi, önceki bölümün diğer başlıklarıydı.

Bu akşam ise Yıldız’ın soruları daha belirgin hale gelecek. Serhat’ın onu korumak için atacağı adım, Akif’in karşılığı ve Dilşad’ın gelişi, Halef’in 39. bölümünde takip edilecek temel gelişmeler olacak.