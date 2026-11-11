PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TBMM KİT Komisyonunda kurum bünyesine yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Kurumdan 8 bin 662 çalışanın başka kurumlara geçiş talebinde bulunduğunu belirten Gülten, özellikle müfettiş ve avukat kadrolarında yeni istihdama ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde istihdam edilecek yeni çalışanlara ilişkin önemli açıklamalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda yapıldı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, kurumun mali hesap ve işlemlerinin denetlendiği oturumda milletvekillerinin yönelttiği istihdam sorularını yanıtlayarak kurumdaki güncel kadro hareketliliği ve yeni alım planlamasına dair kapsamlı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

PTT Personel Alımı Hangi Kadrolarda Gerçekleştirilecek

PTT bünyesinde boşalan pozisyonların tamamı yerine sadece operasyonel gereksinim duyulan kritik uzmanlık alanlarına yeni personel alımı planlanıyor. Kurumdan ayrılacak çalışan sayısıyla yeni istihdam edilecek personel sayısı arasında belirgin bir fark bulunurken alımların öncelikli olarak müfettiş, avukat ve dağıtıcı memur unvanlarında yoğunlaşacağı bildirildi.

Genel Müdür Hakan Gülten, denetim ve hukuk mekanizmalarında yaşanan ayrılıklara dikkat çekti. Kurum müfettişlerinin büyük bir kısmının diğer kamu kuruluşlarına geçiş için dilekçe verdiğini belirten Gülten, bu birimlerdeki işleyişin aksamaması adına müfettiş ve avukat alımının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini, saha operasyonları için de dağıtıcı kadrolarına yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Personele Tanınan Geçiş Hakkı ve Başvuru Sonuçları

PTT bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin statü durumları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda yeniden düzenlendi. Personele kurumda kalma veya farklı kurumlara nakil olma yönünde seçme şansı sunulurken, mevcut tüm özlük haklarının her iki seçenekte de saklı tutulduğu belirtildi.

Komisyonda açıklanan resmi verilere göre çalışanların tercih dağılımı şu şekildedir:

Farklı kamu kurumlarına geçiş talebiyle dilekçe veren personel sayısı: 8 bin 662

8 bin 662 İdari hizmet sözleşmesi imzalayarak PTT bünyesinde kalmayı tercih eden personel sayısı: 823

823 Geçiş sürecini yürüten ve atamaları gerçekleştirecek resmi merci: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Diğer Kurumlara Geçiş Süreci Ne Zaman Tamamlanacak

Farklı kamu kurumlarına geçiş için başvuruda bulunan personelin nakil atamaları aralık ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Yasada öngörülen yüzde 50 barajının çok üzerinde bir ayrılma talebi gerçekleştiği için hiçbir personele disiplin puanı veya sıralama kısıtlaması uygulanmadan tüm geçiş talepleri kabul edildi.

Gülten, kurumdan ayrılan personelin büyük kısmının memur ve dağıtıcı kadrolarından oluştuğunu, ayrılan kişi sayısı kadar toplu bir alım yapılmayacağını ancak eksilen kadrolar arasından öncelikli görülen alanlar için yeni dönem alım hazırlıklarının yürütüldüğünü kaydetti.