Halkbank maaş müşterisi olan emekliler için yeni bir mini finansman paketi hazırladı. Kampanya kapsamında emeklilere 20 bin liraya kadar nakit desteği 12 ay vade ve 4 ayrı geri ödeme seçeneğiyle sunuluyor.

Halkbank, emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Emekli Mini Kredi adıyla yeni bir finansman kampanyası başlattı. Kampanya, maaşını bankadan alan ya da maaş transferi yapmayı taahhüt eden müşterilerin bütçelerine uygun esnek taksit imkanları sağlamayı hedefliyor.

Emekli Mini Kredi Paketinin Temel Koşulları

Halkbank tarafından sunulan mini ihtiyaç kredisinden maaşını bankadan alan veya maaşını taşımayı taahhüt eden emekliler faydalanabilmektedir. Kampanyada en fazla 20 bin Türk lirasına kadar finansman sağlanırken borçlanma 12 ay vade ve aylık yüzde 3,99 faiz oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Emeklilerin bütçe dengesini koruyabilmesi adına geri ödemeler için 4 farklı model hazırlanmıştır. Krediden yararlanan hak sahipleri gelir planlamalarına göre kendilerine en uygun ödeme planını seçebilmektedir.

Aylık eşit taksitli ödeme planı

Artan taksitli ödeme modeli

Azalan taksitli ödeme seçeneği

3 ayda bir eşit taksitli ödeme imkanı

Örnek Ödeme Planı ve Maliyet Tablosu

12 ay vadeli 20 bin TL tutarındaki finansman paketi kapsamında aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira 37 kuruş olarak belirlenmiştir. Kredinin detaylı maliyet dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Tahsis Ücreti Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 20.000 TL 12 Ay %3,99 115 TL 2.280,37 TL 27.479,44 TL

Kredinin yıllık toplam maliyet oranı yüzde 85,6276 olarak gerçekleşmektedir. Toplam geri ödeme tutarı ise tahsis ücreti ve faiz giderleri dahilinde 27 bin 479 lira 44 kuruşa ulaşmaktadır.

Halkbank Emekli Kredisi Başvuru Kanalları

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler müracaatlarını bankanın dijital platformları veya fiziki hizmet noktaları üzerinden tamamlayabilmektedir. Başvurular Halkbank internet şubesi, mobil şube uygulaması ve tüm banka şubelerinden kabul edilmektedir.