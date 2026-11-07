Harvard Tıp Fakültesi tarafından 13 milyon ölüm kaydı taranarak gerçekleştirilen araştırma, mesleki kanser risklerini ortaya koydu. Yüksek irtifada kozmik radyasyona maruz kalan kabin görevlileri ve pilotlarda kanser kaynaklı vefat oranlarının arttığı kaydedildi.

Mesleklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini mercek altına alan kapsamlı bir çalışma, iş ortamındaki radyasyon maruziyetinin kanser vakalarıyla ilişkisini gün yüzüne çıkardı. Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan araştırmacılar, 503 farklı meslek kolunda yer alan yaklaşık 13 milyon resmi ölüm kaydını analiz ederek mesleki koşulların kanser ölümleri üzerindeki tesirini karşılaştırdı.

Havacılık Sektöründe Radyasyon Maruziyeti ve Riskli Meslekler

Araştırma sonuçlarına göre kabin memurları ve pilotlar, çalışma koşulları gereği yüksek irtifada aralıksız kozmik radyasyona maruz kaldıkları için kanser tehlikesi en yüksek çalışan grupları arasında bulunuyor. Gökyüzünde atmosferin doğal koruyucu etkisinin zayıflaması, uçuş ekiplerinin radyasyondan kaynaklanan kanser türlerine yakalanma ihtimalini belirgin biçimde artırıyor.

İncelenen Meslek Gruplarına Göre Kanser Verileri

Harvard araştırmacılarının incelediği çalışma kapsamında havacılık sektöründeki farklı görev alanları detaylı şekilde karşılaştırıldı ve şu veriler elde edildi:

Kabin Görevlileri: Görevlilerin vefat nedenlerinin yaklaşık yüzde 6,9'unun doğrudan radyasyonla bağlantılı kanser türlerinden kaynaklandığı belirlendi.

Görevlilerin vefat nedenlerinin yaklaşık yüzde 6,9'unun doğrudan radyasyonla bağlantılı kanser türlerinden kaynaklandığı belirlendi. Pilotlar: Pilotlardaki ölümlerin yaklaşık yüzde 6,7'sinin radyasyon ilişkili kanserlerden meydana geldiği görüldü. Bu grupta özellikle melanom, lösemi, prostat, meme ve merkezi sinir sistemi kanserlerinde artış kayıtlara geçti.

Pilotlardaki ölümlerin yaklaşık yüzde 6,7'sinin radyasyon ilişkili kanserlerden meydana geldiği görüldü. Bu grupta özellikle melanom, lösemi, prostat, meme ve merkezi sinir sistemi kanserlerinde artış kayıtlara geçti. Uçak Bakım Personeli: Yer hizmetlerinde ve uçak bakımında çalışan personeldeki kanser kaynaklı vefat oranlarının genel nüfustan farklı olmadığı saptandı.

Yer hizmetlerinde ve uçak bakımında çalışan personeldeki kanser kaynaklı vefat oranlarının genel nüfustan farklı olmadığı saptandı. Uçak Montaj İşçileri: İncelemede ayrı bir başlık altında ele alınan montaj çalışanlarında da genel topluma kıyasla istatistiki bir risk artışı gözlemlenmedi.

Kozmik Radyasyon Dozu ve Genetik Yatkınlık

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan veriler, uçuş ekiplerinin rotalarına ve mesai sürelerine göre yılda yaklaşık 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyon aldığını gösteriyor. Bu seviye, yılda 10 defa kıtalar arası uçuş gerçekleştiren standart bir yolcunun maruz kaldığı 0,4 milisievertlik dozu katbekat geride bırakıyor.

Bilim insanları, kanser vakalarının yalnızca icra edilen mesleğe bağlı olmadığını, aileden gelen kalıtsal faktörlerin de sürece doğrudan etki ettiğini belirtiyor. Özellikle ailesinde kanser vakası bulunan bireylerin mesleki tedbirlerin yanı sıra vücutlarının verdiği uyarılara dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.