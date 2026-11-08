Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yayınlandığı dönemde hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. 2011 yılında yayın hayatına başlayan dev yapımın en unutulmaz, en dramatik ve izleyicinin hafızasında en çok yer eden karakterlerinden iki tanesi yıllar sonra sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

Dizide Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Selma Ergeç ile Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa rolüyle devleşen Okan Yalabık, objektiflerin karşısına birlikte geçti. İkilinin yan yana verdiği nostaljik poz, sosyal medya platformlarında kısa süre içerisinde adeta deprem etkisi yarattı.

Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim Paşa Aşkı Hafızalarda İlk Günkü Gibi Canlı

Yayınlandığı dönemde güçlü senaryosu, dönemi birebir yansıtan görkemli kostümleri ve dev oyuncu kadrosuyla Türk dizi sektöründe çığır açan Muhteşem Yüzyıl’da, Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim Paşa arasındaki tutkulu ve bir o kadar da hüzünlü aşk hikayesi izleyicileri ekran başına kilitliyordu. Okan Yalabık’ın canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa’nın hırsı, devlet adamlığı ve Hatice Sultan’a olan bağlılığı ile Selma Ergeç’in zarafeti ve karakterin yaşadığı gelgitler, ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatmıştı.

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Aralarından geçen uzun yıllara rağmen ikilinin dostluklarının devam ettiği ve yeniden bir araya gelerek poz verdiği bu özel an, dizinin sıkı takipçilerine adeta zaman tüneline girmiş hissi yaşattı. Paylaşılan fotoğrafın altına binlerce yorum yapılırken, kullanıcılar ikilinin dizideki unutulmaz sahnelerine ve repliklerine atıfta bulundu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru: "Zaman Sizin İçin Durmuş Gibi"

Yıllar sonra gelen bu tarihi buluşma, kısa sürede dijital mecraların en çok konuşulan konuları arasına girdi. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları ve iki usta oyuncunun hayranları, kareye yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yorumlarda oyuncuların aradan geçen senelere rağmen formlarını ve sempatilerini koruduğu vurgulanırken, "Muhteşem Yüzyıl’ın en gerçekçi ve en acı aşkıydı", "Pargalı ve Hatice Sultan’ı yeniden yan yana görmek harika bir duygu" gibi ifadeler öne çıktı.

İki yetenekli ismin bu buluşması, sadece geçmişe duyulan özlemi değil, aynı zamanda Türk televizyonculuğunun altın dönemine ait ikonik performansları da yeniden gündeme taşıdı. Hem Selma Ergeç’in hem de Okan Yalabık’ın büründükleri karakterlere kattıkları derinlik, aradan yıllar geçmesine rağmen ikilinin bir fotoğraf karesiyle dahi milyonları heyecanlandırmasını sağladı.

Televizyon dünyasında fırtınalar estiren bu iki dev ismin yıllar sonraki ortak karesi, izleyicilere nostalgia dolu bir gün yaşatırken, ikilinin gelecekte yeni bir projede tekrar bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.