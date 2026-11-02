Ünlü komedyen Hayrettin Onur Karaoğuz, son döneme damga vuran Kaos Show projesi nedeniyle adliyelik oldu. Sinerji Etkinlik şirketi, projede yüzde 50 ortaklık hakkı bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaları kesin bir dille reddeden Hayrettin ise tüm marka haklarının kendisine ait olduğunu savundu.

Ekranların ve dijital platformların sevilen ismi, ünlü komedyen ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz, son zamanlarda büyük ilgi gören ve geniş kitleler tarafından takip edilen projesi nedeniyle oldukça zorlu bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Hazırlayıp sunduğu "Hayrettin ile Kaos Show" isimli iddialı yapımıyla kısa sürede dijital dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran ünlü isim, bu kez sahnelerdeki eğlenceli ve kahkaha dolu şovlarıyla değil, iş ortağı olduğu iddia edilen bir organizasyon şirketiyle yaşadığı şiddetli anlaşmazlık ve adli soruşturma ile gündeme bomba gibi düştü.

Sektörde geniş yankı uyandıran ve magazin dünyasını sarsan bu krizin perde arkasında, organizasyon alanında faaliyet gösteren Sinerji Etkinlik şirketinin adli adımları yer alıyor. Şirket yönetimi tarafından savcılığa sunulan resmi şikayet dilekçesinde, hem "Hayrettin ile Kaos Show" hem de "Kaos Night" ismiyle düzenlenen projeler için ünlü komedyen ile geçmişte sözlü bir ortaklık anlaşması yapıldığı savunuldu. İddiaya göre taraflar, söz konusu projelerden elde edilecek tüm ticari gelirlerin yüzde 50-50 oranında eşit şekilde paylaşılması konusunda tam bir mutabakata vardı ve etkinliklerin tüm saha organizasyon süreçleri şirket tarafından üstlenildi. Şikayet dilekçesinin devamında, program bünyesinde aktif olarak kullanılan logo, grafik tasarımlar, tanıtım videoları ve özel kurgu materyallerinin ortaklık sözleşmesine açıkça aykırı biçimde ve izin alınmadan kullanıldığı öne sürüldü.

Hakkında yapılan şikayet ve ağır iddialar üzerine vakit kaybetmeden adliyenin yolunu tutarak savcılığa resmi ifade veren Hayrettin, kendisine yöneltilen suçlamaları son derece sert ve kesin bir dille yalanladı. Programın tüm telif haklarının, yapım süreçlerinin ve organizasyon yapısının tamamen kendisine ait olduğunu belirten ünlü şovmen, yapımın başından beri kendi kişisel YouTube kanalında yayınlandığını hatırlattı. Marka tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde resmi olarak kendi adına kayıtlı olduğunu vurgulayan Hayrettin, karşı tarafla iddia edildiği gibi herhangi bir yazılı veya sözlü yapımcılık sözleşmesi imzalamadığını, projeye dair hiçbir hakkı da bu şirkete devretmediğini açıkça dile getirdi.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadesinde son derece çarpıcı detaylara yer veren Hayrettin, şirket yetkilisinin kendisinden habersiz hareket ettiğini ileri sürdü. Şirket yetkilisinin kendisini bilgisi dışında menajeri olarak tanıttığını ve bu unvanı kullanarak üçüncü kişilerden haksız ödemeler aldığını öğrendiğini belirten ünlü isim, durumu fark eder etmez şirketle olan tüm ticari ilişkisini kestiğini ifade etti. Kendisinden habersiz toplandığını iddia ettiği paraların tahsili amacıyla yasal icra takibi başlattığını açıklayan Hayrettin, şirketin mevcut borcundan kaçmak ve üzerinde psikolojik baskı kurmak amacıyla bu tarz asılsız iddialarla savcılığa başvurduğunu savundu. Taraflar arasındaki hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.