Ankara’dan otoyola çıktınız, HGS geçiş ücreti hesabınızdan çekilmedi mi? Araç plakanızla ihlalli geçiş kaydını sorgulayabilir, geçiş tarihinizi ve borç tutarınızı kontrol edebilirsiniz. Geçişi izleyen 15 gün içinde ödeme yapıldığında ceza uygulanmıyor. Ankara–Niğde Otoyolu’nu kullanan sürücüler için doğru sorgulama ekranı ve ödeme süresini hesaplama adımları haberimizde.

Otoyol yolculuğunun ardından HGS hesabınızda geçiş ücretini göremiyorsanız, ilk iş kullandığınız yolun ihlalli geçiş ekranını açın. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Geçiş İhlal Sorgulama sayfasında araç plakanızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

e-Devlet’te ise PTT’nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama hizmetine kimlik doğrulamasıyla erişebilirsiniz. Ankara–Niğde Otoyolu için işletmecinin ayrıca kendi sorgulama ve ödeme ekranı bulunuyor.

Sorgu sonucunda bir kayıt görürseniz, geçiş tarihini ve ödenecek tutarı kontrol edin. Aynı araçla gidiş ve dönüşte ücretli yolu kullandıysanız her geçişin tarihine ayrı ayrı bakın. Cezasız ödeme süresi, her geçişin kendi tarihini izleyen günden itibaren hesaplanıyor.

Ankara’dan Aksaray yönüne gidenler hangi ekrana bakmalı?

Örneğin Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden Ankara–Niğde Otoyolu’na girip Aksaray yönüne ilerlediniz. Bu yolculuk için işletmeci ERG Otoyol’un İhlalli Geçiş Sorgulama ve Online Ödeme ekranını kullanabilirsiniz. Sayfada Araç Plakası seçeneğiyle plakanızı girin. Elinizde ihlalli geçiş bildirim numarası varsa İGB No ile de sorgulama yapabilirsiniz. Kayıt görünüyorsa aynı ekran üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

İlk sorguda kayıt çıkmazsa birkaç gün sonra yeniden bakın. İşletmeci, ödemesiz geçişlerin kontrol edilip onaylandıktan sonra ödeme kanallarına yansıdığını belirtiyor. Bu nedenle ilk sorgunun boş çıkması, geçiş ücretinin tahsil edildiğini tek başına göstermez. ERG Otoyol, geçişi izleyen 15 gün içinde farklı günlerde sorgulamayı tekrarlamayı öneriyor.

HGS’de 15 günlük cezasız ödeme süresi nasıl hesaplanır?

Geçiş yaptığınız günü takip eden gün, sürenin ilk günü. Örneğin 18 Kasım 2026’da ödemesiz geçiş yaptıysanız, sayım 19 Kasım’da başlar ve cezasız ödeme için 15’inci gün 3 Aralık 2026 olur. İşletmecinin açıklamasına göre 15’inci gün resmî tatile denk gelirse cezasız ödeme süresi izleyen ilk iş gününe kadar uzar.

İlk 15 günde yalnızca geçiş ücreti ödenir. 16’ncı günden 45’inci güne kadar geçiş ücretine bir kat ceza eklenir ve toplam tutar geçiş ücretinin iki katına çıkar. 45’inci günden sonra ise dört kat ceza eklenir ve toplam tutar geçiş ücretinin beş katına ulaşır.

Son gün HGS’ye bakiye yüklemek yeterli mi?

ERG Otoyol, son gün yapılan yüklemenin otomatik tahsilat saatinden sonraya kalabileceğini veya yüklenen tutarın başka bir geçiş için kullanılabileceğini belirtiyor.

Ödeme son güne kaldıysa işletmecinin ekranında plakanızı sorgulayın ve borç kaydı üzerinden doğrudan ödeme yapın. İşlem tamamlandığında ödeme belgesini saklayın