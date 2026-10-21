Hyundai, Ekim 2026 döneminde i20 modelini satın almak isteyenlere nakit indirim ve düşük faizli taşıt kredisi seçenekleri sunuyor. Bazı donanım paketlerinde liste fiyatıyla kampanyalı satış fiyatı arasında 192 bin TL'yi aşan fark bulunurken, 250 bin TL'lik kredi seçeneğinde indirimsiz liste fiyatı esas alınıyor. Kampanya koşulları, araç satın almayı planlayanların toplam maliyet hesabında önem taşıyor.

Hyundai i20 modelinde Ekim 2026 dönemine yönelik fiyat ve finansman kampanyaları otomobil piyasasında gündeme geldi. Türkiye'de üretilen hatchback modelin farklı donanım seçeneklerinde nakit alıma yönelik indirimler sunulurken, belirli versiyonlar için düşük faizli taşıt kredisi imkânı da bulunuyor.

Paylaşılan fiyat listesine göre i20'nin Elite donanım paketinde 192 bin 835 TL'ye ulaşan fiyat farkı dikkat çekiyor. Ancak Hyundai'nin Ekim kampanyasına ilişkin diğer duyurularında en yüksek nakit indirim 135 bin TL olarak belirtiliyor. Bu nedenle araç satın alınırken yetkili satıcının geçerli fiyat teklifinin esas alınması gerekiyor.

Kredi kampanyasında ise 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli finansman sunuluyor. Nakit indirim ile düşük faizli kredi avantajından aynı anda yararlanılamıyor.

Hyundai i20 Ekim 2026 Fiyat Listesi

Paylaşılan fiyat tablosunda 2026 model Hyundai i20'nin donanım seçeneklerine göre belirtilen tutarlar şöyle:

Model Liste fiyatı Kampanyalı fiyat Jump Manuel 1.582.000 TL 1.575.000 TL Jump DCT 1.759.000 TL 1.759.000 TL Style DCT 1.965.000 TL 1.780.666 TL Elite DCT 2.091.000 TL 1.898.165 TL

Bu rakamlar kaynakta yer alan fiyatları gösteriyor. Ekim ayına ilişkin diğer kampanya duyurularıyla farklılık bulunuyor.

Hyundai i20 Kredi Kampanyasında İndirim Şartı

Hyundai'nin açıkladığı kredi seçeneği Style ve Elite donanım paketlerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında:

Kredi tutarı: 250.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık faiz: Yüzde 0,99

Anlaşmalı bankalar: TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA

Fiyatlandırma: Azami liste fiyatı esas alınıyor.

Nakit İndirim ile Kredi Arasındaki Fark

Kaynak fiyat tablosuna göre Elite versiyonunun liste fiyatı 2 milyon 91 bin TL, indirimli fiyatı ise 1 milyon 898 bin 165 TL seviyesinde bulunuyor.

Kredi kampanyasında liste fiyatı uygulandığında, nakit indirim seçeneğine kıyasla 192 bin 835 TL daha yüksek araç bedeli ortaya çıkıyor. Kredi faizleri ve tahsis masrafları da toplam maliyete ekleniyor.

Hyundai'nin Ekim kampanyasının 31 Ekim 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olması öngörülüyor.