iPhone kullanıcılarının en sık yaşadığı şikayetlerin başında şarjın hızla bitmesi ve mobil internet kotasının erkenden dolması geliyor. Arka planda çalışan uygulamalar, konum servisleri ve ekran ayarları bu sorunun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Telefonunuzun pil ve veri tüketimini optimize etmenizi sağlayacak 5 kritik ayarı haberimizde derledik.

Akıllı telefon kullanıcılarının günlük yaşamda en çok karşılaştığı sorunların başında, cihazın şarjının gün ortasında bitmesi ve mobil internet paketlerinin hızla tükenmesi gelir. Özellikle iPhone kullanıcıları, arka planda farkında olmadan çalışan bazı özellikler yüzünden bu durumdan sıkça şikayet eder. Pil yüzdesinin hızla düşmesi ve internet kotasının beklenenden önce dolması, cihazın doğru optimize edilmemesinden kaynaklanır.

Telefonunuzun pil ömrünü uzatmak ve mobil veri tüketimini minimuma indirmek için kontrol etmeniz gereken 5 kritik ayarı ve çözüm yollarını haberimizde bir araya getirdik.

1. Arka Planda Uygulama Yenileme Özelliğini Sınırlandırın

iPhone'daki uygulamalar, siz onları aktif olarak kullanmasanız bile arka planda internete bağlanarak içeriklerini güncellemeyi sürdürür. Bu durum hem şarjı hızla tüketir hem de mobil verinizi harcar.

Nasıl Kontrol Edilir?: Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme sekmesine giderek bu özelliği tamamen kapatabilir ya da yalnızca en çok kullandığınız kritik uygulamalar için açık bırakabilirsiniz. Bu basit düzenleme, hem pil hem de veri tasarrufunda büyük rol oynar.

2. Konum Servisleri Kullanımını Denetleyin

Birçok uygulama, sürekli olarak GPS üzerinden konum bilgisi talep eder. Arka planda çalışan konum servisleri, işlemciyi yorarak pil tüketimini artırırken hücresel veriyi de yoğun şekilde kullanır.

Nasıl Kontrol Edilir?: Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri bölümünden hangi uygulamanın konumunuza erişebileceğini inceleyin. Sadece harita veya ulaşım uygulamaları için "Uygulamayı Kullanırken" seçeneğini seçmek, diğer pek çok uygulama için ise "Asla" seçeneğini işaretlemek ciddi bir tasarruf sağlar.

3. Hücresel Veri Kullanan Uygulamaları Kontrol Edin

Hangi uygulamanın ne kadar mobil internet harcadığını bilmek, veri tüketimini kontrol altına almanın en etkili yoludur. Bazı sosyal medya ve video uygulamaları arka planda yüksek veri harcayabilir.

Nasıl Kontrol Edilir?: Ayarlar > Hücresel menüsünden aşağı kaydırarak uygulamaların tükettiği veri miktarını görebilir, gereksiz gördüklerinizin hücresel veri erişimini kapatarak yalnızca Wi-Fi üzerinden çalışmasını sağlayabilirsiniz.

4. Ekran Parlaklığı ve Otomatik Kilit Süresini Ayarlayın

iPhone ekranları, pil tüketiminin en büyük payına sahiptir. Ekranın sürekli maksimum parlaklıkta çalışması ve uzun süre açık kalması şarjı hızla tüketir.

Nasıl Kontrol Edilir?: Ayarlar > Ekran ve Parlaklık menüsünden True Tone ve otomatik parlaklık özelliklerini aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca Otomatik Kilit süresini 30 saniye veya 1 dakikaya sabitlemek, cihaz boştayken şarjın tükenmesini engeller.

5. Bildirimleri ve Push E-Posta Ayarlarını Düzenleyin

Her gelen bildirim ekranın aniden uyanmasına ve internet bağlantısının tetiklenmesine neden olur. Yüzlerce uygulamanın bildirim göndermesi pil ömrünü olumsuz etkiler.