Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR Gençlik Programı yeni dönem başvuru rakamlarını duyurdu. Üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde deneyim kazanmasını amaçlayan programa 698 bin 566 öğrenci müracaat etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yükseköğretim öğrencilerinin iş dünyasına güvenle hazırlanmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi resmi başvuru verilerini kamuoyuyla paylaştı. Üniversite gençliğinin örgün eğitimlerini kesintiye uğratmadan kendi yerleşkelerinde iş deneyimi ve kurumsal tecrübe kazanmalarına zemin hazırlayan projeye ülke genelinde rekor düzeyde müracaat gerçekleştirildi.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayısı Açıklandı

İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi için toplam 698 bin 566 üniversite öğrencisi başvuruda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı veriler doğrultusunda başvuru sayısını kamuoyuna ilan ederek projeye yüksek ilgi gösteren tüm gençlere teşekkürlerini iletti.

Açıklanan güncel veriler, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim elde etme ve istihdam olanaklarına erken dönemde erişim sağlama yönündeki kararlılığını açıkça ortaya koydu. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen bu özel çalışma modeliyle, gençlerin ders programlarına uyumlu biçimde çalışma hayatının dinamiklerini doğrudan yerinde kavramaları hedefleniyor.

81 İlde 127 Kamu Üniversitesinde Kapsamlı Uygulama

İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan 127 kamu üniversitesinde aktif biçimde sürdürülüyor. Kendi eğitim kurumlarında görev üstlenen lisans ve ön lisans öğrencileri, kampüs sınırları dışına çıkmak zorunda kalmadan mesleki becerilerini geliştirme ve geleceğe hazırlanma fırsatı buluyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylara göre programın öğrencilere sunduğu temel kazanımlar şu şekildedir:

Öğrencilerin akademik eğitimlerini aksatmadan kendi üniversite kampüslerinde pratik çalışma tecrübesi kazanması

Gençlerin henüz mezuniyet aşamasına gelmeden iş disiplinini öğrenerek mesleki yetkinliklerini geliştirmesi

İş hayatına geçiş basamağında ihtiyaç duyulan temel kurumsal deneyimin kampüs ortamında sağlanması

Türkiye genelindeki 81 ilde ve 127 devlet üniversitesinde koordineli bir destek modelinin uygulanması

Bakan Işıkhan Üreten Gençliğin Yanında Olduklarını Belirtti

Bakan Vedat Işıkhan, gençlerin üretim çağında bulunmalarının ve çalışma azminin önemine değinerek projeye katılan öğrencilere destek mesajı verdi. Işıkhan, üreten, çalışan ve geleceğe dair somut hayalleri bulunan tüm gençlerin yanında durmaya ve mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında yer verilen kurumsal görsel ile projenin etki alanına bir kez daha vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversite gençliğinin teorik birikimlerini kampüs içi uygulamalarla güçlendirerek mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.