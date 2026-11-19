Türkiye genelinde ve Ankara'da konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı ekim ayında yüzde 21,1 seviyesine gerileyerek son 77 ayın en düşük oranını gördü. Enflasyondan arındırılmış konut değerlerinde ise yıllık bazda yüzde 6,6 oranında reel düşüş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre gayrimenkul piyasasında yıllık nominal artış temposu ekim ayında yüzde 21,1 seviyesine geriledi. Kaydedilen bu oran, piyasalarda yaklaşık 6,5 yılın en yavaş yıllık fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyatlarında Reel Gerileme Devam Ediyor

Konut fiyatları nominal bazda yükselişini sürdürse de enflasyondan arındırılmış reel değerinde belirgin bir gerileme yaşandı. Ekim ayında konut fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla reel bazda yüzde 6,6 oranında değer kaybı yaşadı.

Geçmiş dönem verileri incelendiğinde nominal artış hızında bundan önceki en düşük oran, küresel salgının etkilerinin yoğun hissedildiği Mayıs 2020 döneminde yüzde 16,9 olarak belirlenmişti. En yüksek reel düşüş ise Ocak 2025 döneminde yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Dönem Nominal Artış Piyasa Niteliği Mayıs 2020 %16,9 Salgın dönemi dip seviyesi Ekim 2022 %186,79 Tarihi zirve artış oranı Son Veri %21,1 Son 77 ayın en yavaş artışı

Gayrimenkul Piyasasında Talebi Sınırlayan Faktörler

Uzman değerlendirmelerine göre Konut Fiyat Endeksi son 32 aylık dönemin 31 ayında reel olarak gerileme kaydetti. Fiyat hareketlerindeki bu seyrin temel gerekçeleri şu başlıklar altında öne çıkıyor:

Sıkı para politikası uygulamaları ve yürütülen dezenflasyon süreci,

Konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle finansmana erişimin zorlaşması,

Alternatif yatırım araçlarının sunduğu yüksek getirilerin konut talebini baskılaması,

Hanehalkı gelirlerindeki artış temposunun satış fiyatlarının gerisinde kalması.

Piyasada Fiyat Eğiliminin Sürmesi Bekleniyor

Gayrimenkul uzmanları, finansal piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcı varlıkları üzerindeki etkilerine işaret ederek alıcı talebinin zayıf kaldığı piyasa şartlarında fiyat artış hızının düşük seviyelerde dengelenmeye devam edeceğini öngörüyor.