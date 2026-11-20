Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 16 Kasım 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına ulaşan düzenleme, 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik yaşlarını kademeli olarak değiştirmeyi amaçlıyor.
TBMM kayıtlarında 2/4068 esas numarasıyla yer alan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde mevcut emeklilik yaşları yerine sigorta başlangıcına göre belirlenen yeni koşulların uygulanması öngörülüyor.
Ancak teklif henüz kabul edilmedi. Dolayısıyla yeni yaş tablosu yürürlükteki emeklilik şartlarını değiştirmiyor.
Kademeli Emeklilikte Yeni Yaş Tablosu
Meclise sunulan son teklifin metninde kadın ve erkek sigortalılar için başlangıç yıllarına göre şu yaşlar yer alıyor.
Detaylar şu şekilde:
Sigorta başlangıcı
Kadın
Erkek
9 Eylül-31 Aralık 1999
49
51
2000
50
52
2001
51
53
2002
52
54
2003
53
55
2004
54
56
2005
55
57
2006
56
58
2007
57
59
Ocak-Nisan 2008
58
60
Bu tablo teklif edilen yaş şartlarını gösteriyor. Prim günlerinin her yıl 6.400'den 7.000'e yükseltildiği ayrı bir düzenleme, incelenen son teklif metninde bulunmuyor.
Prim Günü Şartlarında Değişiklik Öngörülmüyor
Yeni teklifte mevcut prim ödeme günü ve sigortalılık süresi koşullarının korunması amaçlanıyor.
Bugünkü mevzuata göre 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında SSK kapsamında sigortalı olanlarda normal emeklilik için 7.000 prim günü aranıyor.
Kısmi emeklilikte ise 4.500 prim günü, 25 yıllık sigortalılık süresi ve mevcut yaş koşulları uygulanıyor.
Kademeli Emeklilik Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?
Teklifin yürürlüğe girmesi için komisyon ve TBMM Genel Kurulu süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
Henüz kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor. Emeklilik koşullarındaki olası değişiklikler, teklifin kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından geçerli olabilecek.
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