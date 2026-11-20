EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik yeniden Meclis gündemine taşındı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların emeklilik yaşlarını yeniden belirlemeyi amaçlayan kanun teklifi komisyona sevk edildi. Sigorta başlangıç yılına göre hazırlanan yeni tabloda kadın ve erkek çalışanlar için farklı yaş şartları öngörülüyor.

Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 16 Kasım 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına ulaşan düzenleme, 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik yaşlarını kademeli olarak değiştirmeyi amaçlıyor.

TBMM kayıtlarında 2/4068 esas numarasıyla yer alan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde mevcut emeklilik yaşları yerine sigorta başlangıcına göre belirlenen yeni koşulların uygulanması öngörülüyor.

Ancak teklif henüz kabul edilmedi. Dolayısıyla yeni yaş tablosu yürürlükteki emeklilik şartlarını değiştirmiyor.

Kademeli Emeklilikte Yeni Yaş Tablosu

Meclise sunulan son teklifin metninde kadın ve erkek sigortalılar için başlangıç yıllarına göre şu yaşlar yer alıyor.

Detaylar şu şekilde:

Sigorta başlangıcı Kadın Erkek 9 Eylül-31 Aralık 1999 49 51 2000 50 52 2001 51 53 2002 52 54 2003 53 55 2004 54 56 2005 55 57 2006 56 58 2007 57 59 Ocak-Nisan 2008 58 60

Bu tablo teklif edilen yaş şartlarını gösteriyor. Prim günlerinin her yıl 6.400'den 7.000'e yükseltildiği ayrı bir düzenleme, incelenen son teklif metninde bulunmuyor.

Prim Günü Şartlarında Değişiklik Öngörülmüyor

Yeni teklifte mevcut prim ödeme günü ve sigortalılık süresi koşullarının korunması amaçlanıyor.

Bugünkü mevzuata göre 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında SSK kapsamında sigortalı olanlarda normal emeklilik için 7.000 prim günü aranıyor.

Kısmi emeklilikte ise 4.500 prim günü, 25 yıllık sigortalılık süresi ve mevcut yaş koşulları uygulanıyor.

Kademeli Emeklilik Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?

Teklifin yürürlüğe girmesi için komisyon ve TBMM Genel Kurulu süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Henüz kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor. Emeklilik koşullarındaki olası değişiklikler, teklifin kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından geçerli olabilecek.