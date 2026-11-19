TCDD Taşımacılık, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası boyunca öğretmenlere tren yolculuklarını yarı fiyatına sunacak. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel seferlerde geçerli olacak yüzde 50 indirimden resmi ve özel kurumlarda görev yapan eğitimciler yararlanabilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında eğitim neferlerine yönelik geleneksel indirim uygulamasını bu yıl da hayata geçiriyor. Kurum tarafından 2014 yılından bu yana aralıksız sürdürülen kampanya doğrultusunda, öğretmenler belirlenen tarihler arasında demir yolu seyahatlerini yüzde 50 indirimli olarak gerçekleştirebilecek.

YHT ve Bölgesel Trenlerde Yarı Fiyat Avantajı

Kampanya 24-30 Kasım tarihleri arasında icra edilecek seferlerde geçerli olacak. Eğitim çalışanları, yüksek hızlı trenler başta olmak üzere ana hat ve bölgesel tren biletlerini standart tam bilet tarifesi üzerinden yarı fiyatına satın alabilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, uygulamanın eğitim camiasına duyulan saygı ve vefanın bir simgesi olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen aynı dönem kampanyasından 12 bin 215 öğretmenin faydalandığını hatırlatan Yalçın, eğitimcilerin sevdiklerine ve farklı şehirlere çok daha hesaplı koşullarda ulaşabilmelerini hedeflediklerini bildirdi. Öğretmenlerin sene boyunca tren yolculuklarında yüzde 15 oranındaki genel indirimden faydalanmaya devam ettiği de ifade edildi.

Yüzde 50 İndirim Hakkından Kimler Yararlanabilir

İndirim imkanı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlıkça onaylanmış her derecedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen vazife yapan personeli kapsıyor.

Resmi ve özel okullarda görevli tüm öğretmenler

Okul müdürleri ile müdür yardımcıları

Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokullarda çalışan öğretim elemanları

Konservatuvar, meslek yüksekokulu ve uygulama araştırma merkezlerindeki akademik kadro

Yurt dışında görev yapan Türk uyruklu öğretmenler

İndirimli Bilet Satış Kanalları ve Şartlar

Yüzde 50 indirimli tren biletleri TCDD Taşımacılık resmi internet platformu, mobil uygulama ile tren garları ve istasyonlardaki bilet gişelerinden temin edilebilecek. İndirim sadece standart tam bilet ücretini kapsarken ek hizmet bedelleri kampanya haricinde tutulacak.