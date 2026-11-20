Garanti BBVA ile DenizBank arasındaki Bonus Kredi Kartı Programı ortaklığının sona ereceği duyuruldu. İki kurum arasında yıllardır devam eden iş birliği 6 Aralık 2026 tarihinde son bulacak. Alınan kararla birlikte DenizBank kartları sistemden ayrılacak.

Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır devam eden kredi kartı ortaklıklarından birinde önemli bir ayrılık kararı alındı. Garanti BBVA ile DenizBank arasında yürütülen Bonus Kredi Kartı Programı iş birliğinin 6 Aralık 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak tamamlanacağı bildirildi. Belirlenen takvimle birlikte finans dünyasındaki mevcut kart yapılarında köklü bir değişim yaşanacak.

DenizBank Kullanıcıları İçin Bonus Dönemi Bitiyor

DenizBank müşterileri, 6 Aralık 2026 tarihinden itibaren Bonus altyapısına bağlı avantajlardan faydalanamayacak. Bu süreçte DenizBank Bonus kredi kartları ve bankaya ait POS cihazları Garanti BBVA ağından ayrılarak ortaklık yapısının dışına çıkarılacak.

Ayrılık sürecinin ardından kart sahiplerinin yararlanamayacağı temel bankacılık işlemleri şunlardır:

Ortak Bonus kampanyalarına katılım sağlanamayacak.

Bonus puan kazanma ve biriken puanları üye iş yerlerinde harcama hakları son bulacak.

Bonus altyapısına bağlı anlaşmalı taksit fırsatları kullanılamayacak.

Geçiş Süreci ve Sadakat Programı Ayrıntıları

Kartların yenilenme takvimi, mevcut taksitli borçların geri ödeme süreçleri ve DenizBank tarafından devreye alınacak yeni sadakat programına dair bilgilerin ilerleyen dönemde banka tarafından müşterilere aktarılması bekleniyor. Ayrılık kararının ardındaki ticari gerekçelere dair ise iki taraftan da henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bonus Programı Farklı Ortaklarla Sürecek

Tüketicilerin kullanımına ilk olarak 2000 yılında sunulan Bonus platformu, 2002 yılından itibaren farklı finans kurumlarının dahil olmasıyla Türkiye genelinde yaygın bir ekosistem haline geldi. Garanti BBVA, DenizBank ile yolların ayrılmasına karşın Bonus programının diğer iş ortakları ve üye iş yeri zinciriyle kesintisiz şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.