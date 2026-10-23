Uğur Güneş ve Ebru Şahin’i başrollerinde buluşturan NOW’ın yeni sezondaki iddialı dizisi “Adana Ayazı” için hazırlıklar hız kazandı. NTC Medya imzalı yapımın oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya gelirken, İstanbul’dan Adana’ya uzanan destansı aşk hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Televizyon ekranlarında her sezon yepyeni hikâyeler, iddialı yapımlar ve dev kadrolar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonda reyting savaşlarının nefes keseceği yapımlar arasına adını yazdırmaya hazırlanan NOW ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi “Adana Ayazı”, şimdiden magazin kulislerinin ve dizi severlerin en çok konuştuğu projelerin başında geliyor. Prodüksiyon koltuğunda NTC Medya'nın oturduğu, hazırlık aşamasında titizlikle çalışılan bu dev yapım, ekrana gelmek için gün sayıyor.

Dizinin merakla beklenen kadrosu nihayet netleşirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provası ile tüm ekip ilk kez bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen provada başrol oyuncularının uyumu ve enerjisi ekibin geri kalanından tam not aldı.

Uğur Güneş ve Ebru Şahin Başrollerde Buluştu

Türk televizyonlarının aranan yüzleri arasında yer alan ve yer aldığı her projede adından başarıyla söz ettiren Uğur Güneş ile güzelliği ve oyunculuk performansıyla milyonların hayranlığını kazanan Ebru Şahin, “Adana Ayazı” dizisinin başrollerini paylaşıyor. Daha önce farklı projelerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren iki ünlü ismin bu ortaklığı, şimdiden sezonun en çok yakıştırılan dizi çiftleri arasına girmeyi başardı. Yapımın hikâyesi, izleyicileri hem duygusal hem de gerilim dolu anlarla baş başa bırakacak.

İstanbul'dan Adana'ya Uzanan Destansı Bir Aşk Hikâyesi

Yönetmen koltuğu ve senaryo ekibinin titizlikle şekillendirdiği “Adana Ayazı”, izleyicileri köklerine bağlı gelenekler ile modern dünyanın çatışmasına tanık edecek sarsıcı bir kurgu sunuyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Fırat ve Elif, hayatın tüm zorluklarına rağmen birlikte mutlu bir gelecek kurmanın hayalini kuran iki genci canlandırıyor. Ancak İstanbul’dan Adana’ya uzanan bu serüvende, geçmişin karanlık sırlarının ve açılmamış defterlerin gün yüzüne çıkması, ikilinin aşkını adeta bir ateş çemberinin içine hapsedecek. Geçmişin hesaplaşmaları, aile bağları ve entrikalar, Fırat ile Elif’in aşkını en büyük sınavla baş başa bırakacak.

Yıldızlarla Dolu Zengin Oyuncu Kadrosu

Yalnızca başrolleriyle değil, aynı zamanda Türk televizyon dünyasının usta ve genç yeteneklerini bir araya getiren yıldız kadrosuyla da dikkat çeken Adana Ayazı, geniş bir karakter yelpazesi vadediyor. Yapımın zengin oyuncu kadrosunda yer alan iddialı isimler şu şekilde sıralanıyor:

Levent Ülgen

Yeşim Salkım

Ebru Aytemur

Asena Girişken

Berrin Arısoy

Şeyda Akova Balcıoğlu

Mina Derman

Mustafa Mert Koç

Özgür Cem Tuğluk

Taha Bora Elkoca

Tuğçe Yolcu

Onur Dikmen

Dora Dalgıç

Umay Anadolu Kaboğlu

Kaan Yalçın

Engin Yüksel

Furkan Kapsız

Bu güçlü kadro, dizinin sadece ana hikâyesini değil, yan karakterlerin derinliğini de artırarak izleyicilere soluk kesen bir seyir zevki sunacak.

Yeni Sezonun Favorisi Olmaya Aday

Televizyon kulislerinde konuşulanlara göre, hazırlık aşamasından itibaren büyük bir titizlikle yürütülen Adana Ayazı, ekrana geldiği ilk günden itibaren reyting sıralamalarını alt üst etmeye hazırlanıyor. Yönetim kadrosu, mekân seçimleri ve müzikleriyle de adından söz ettirecek olan yapımın çekimlerinin Adana'nın tarihi ve büyüleyici atmosferinde tüm hızıyla sürdüğü biliniyor.

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in ekran uyumunu merakla bekleyen milyonlarca hayranı, sosyal medya üzerinden şimdiden destek mesajları yağdırmaya başladı. Sezonun en iddialı dram ve aşk projelerinden biri olan Adana Ayazı, çok yakında NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.