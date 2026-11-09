Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından gerçekleştirilen subay temin sürecinde beklenen aşama tamamlandı. Geçtiğimiz ekim döneminde müracaatları kabul edilen adayların değerlendirme işlemleri neticelendirilerek sorgulama ekranı kamunun erişimine sunuldu.

Jandarma Subay Alımı Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Jandarma subay alımı başvuru sonuçları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle sorgulanmaktadır. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlar sekmesinden başvurularının kabul durumunu doğrudan görüntüleyebilir.

Sonuç belgesine ulaşmak isteyen adayların personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresine giriş yapması gerekmektedir. Kimlik doğrulama adımlarının ardından ulaşılan şahsi sayfada yer alan duyurular ve sonuç paneli, adayın sonraki seçim aşamalarına katılıp katılamayacağını kesin olarak bildirmektedir.

Subay Alımı Branş Dağılımı ve Kontenjanlar

Yayımlanan ilanda toplam 135 subay kadrosu için farklı meslek ve uzmanlık alanlarına kontenjan ayrılmıştır. Kadın ve erkek adayların müracaat edebildiği branşların sayısal kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Branş / İhtisas Alanı Ayrılan Kontenjan Sayısı Jandarma 79 İstihkam 11 Muhabere 10 Bakım 7 Hukuk 4 Öğretmen (Hukuk) 4 Öğretmen (İngilizce) 4 Öğretmen (Beden Eğitimi) 3 Maliye 2 Mühendis (İnşaat) 2 Tabip 2 Diş Tabibi 2 İkmal 1 Veteriner 1 Öğretmen (Rehberlik) 1 Öğretmen (İtalyanca) 1 Öğretmen (Fransızca) 1

Seçim Aşamaları ve Sonraki Süreç

Başvurusu onaylanan ve baraj şartlarını sağlayan adaylar, komutanlık tarafından belirlenecek sınav takvimi doğrultusunda sonraki seçim aşamalarına davet edilecektir. İnceleme sürecinde fiziki kontrol, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı gibi aşamalar uygulanacaktır. Adayların sınav yerleri ve tarihleriyle ilgili resmi duyuruları ilgili sistem üzerinden takip etmesi gerekmektedir.