Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar bildirilmedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra kaydedilen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, yerel saatle 15.28'de yaşanan depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü. Yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yalnızca merkez üssünde değil, Adana kent merkezinde ve çevre illerde de doğrudan hissedildi.

Kozan Depreminin Teknik Parametreleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Adana Kozan merkezli deprem 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 15.28'de kaydedilen sarsıntının odak derinliği 15,35 kilometre olarak belirlendi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Sarsıntının detayları ve ölçülen parametreler kurum tarafından şu şekilde açıklandı:

Özellik Bilgi Merkez Üssü Adana - Kozan Deprem Büyüklüğü 4,6 Zaman 15.28 Odak Derinliği 15,35 km

Sarsıntı Çevre İllerde Hissedildi

Deprem, Kozan ilçe sınırlarının yanı sıra Adana şehir merkezinde ve civar kentlerde belirgin biçimde algılandı. Sarsıntı esnasında çok sayıda vatandaş açık alanlara çıkarken, bölgedeki yerel yetkililer saha taramalarına başladı. İlk tespitlerde can veya mal kaybına ilişkin doğrulanmış olumsuz bir durum bildirilmedi.

Saha İncelemeleri ve Mevcut Durum

Resmi birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde binalarda herhangi bir hasar veya yaralanma vakası kaydedilmedi. Ekiplerin bölgedeki gelişmeleri takip ettiği ve yerleşim alanlarındaki durumun kontrol altında olduğu aktarıldı. Depremin ardından vatandaşlar resmi kurumlardan gelen bilgilendirmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.