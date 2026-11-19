Banka ve kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren PIN güvenliği araştırmasında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Dört haneli kart şifrelerinde sık kullanılan bazı sayı kombinasyonlarının kolay tahmin edilebildiği belirlendi. Özellikle doğum tarihleri, tekrar eden rakamlar ve ardışık sayıların hesap güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.

Banka ve kredi kartlarının güvenliği konusunda yapılan araştırmalar, kullanıcıların şifre belirlerken benzer tercihlerde bulunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle dört haneli PIN kodlarında tekrar eden rakamlar ve kolay hatırlanan sayı dizileri, güvenlik açısından önemli riskler barındırıyor.

Milyonlarca PIN kodunun incelendiği araştırmada, bazı kombinasyonların diğerlerine göre çok daha sık tercih edildiği görüldü. Bu durum, kartını kaybeden veya şifresi başkalarının eline geçen vatandaşların dolandırıcılık riskiyle karşılaşma ihtimalini artırabiliyor.

Uzmanlar, şifre oluştururken kişisel bilgilerden ve tahmin edilmesi kolay kombinasyonlardan uzak durulmasını öneriyor.

Kredi Kartlarında En Riskli 20 Şifre Açıklandı

Araştırmada yaygın kullanımıyla dikkat çeken dört haneli PIN kodları, güvenlik açısından değiştirilmesi önerilen kombinasyonlar arasında bulunuyor.

Detaylar şu şekilde:

1234, 0000, 7777, 2000, 2222

9999, 5555, 1122, 8888, 2001

1111, 1212, 1004, 4444, 6969

3333, 6666, 1313, 4321, 1010

Bu şifrelerin ortak özelliği, kolay fark edilen sayı örüntülerinden oluşmaları. Aynı rakamın tekrarlanması veya sayıların belirli bir sırayla kullanılması tahmin edilmelerini kolaylaştırabiliyor.

Doğum Tarihinden Oluşturulan Şifrelerde Risk

Araştırmada en yaygın 50 PIN kodunun 30'unun 19 veya 20 rakamlarıyla başladığı belirtildi.

Bu durum, doğum yıllarının kart şifresi olarak kullanılmasının yaygın olduğunu gösteriyor.

Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan doğum tarihi ve kişisel bilgiler, kötü niyetli kişilerin şifre tahmininde kullanabileceği veriler arasında bulunuyor.

Güvenli Kredi Kartı Şifresi Belirleme Yöntemi

Bankacılık güvenliği açısından rastgele oluşturulmuş ve kişisel bilgilerle bağlantısı bulunmayan dört haneli PIN kodları tercih edilmeli.

Ayrıca farklı banka kartlarında aynı şifrenin kullanılması, bir kartın bilgilerinin ele geçirilmesi durumunda diğer hesapların da risk altında kalmasına neden olabiliyor.

Kart Şifresi Şüpheli Durumlarda Değiştirilmeli

Kart şifresinin başkaları tarafından öğrenildiğinden şüphelenen vatandaşların bankalarının güvenli kanallarını kullanarak PIN kodlarını değiştirmesi gerekiyor.

Şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçilmesi ve gerektiğinde kartın geçici olarak kullanıma kapatılması, olası maddi kayıpların önlenmesine yardımcı olabiliyor.