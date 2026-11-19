Elçin Sangu ve Ertan Saban’ı başrollerde buluşturan Cevher dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Sangu, 160 IQ’ya sahip üç çocuk annesi bir kadını canlandıracak. Fransız dizisinden uyarlanan yapım, sıra dışı cinayet soruşturmaları, geçmişin sırları ve eğlenceli karakterleriyle Show TV’de izleyici karşısına çıkacak.

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinin ilk tanıtımı, 18 Kasım 2026 akşamı izleyicilerle buluştu. Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı yapım, polisiye hikâyeleri mizah ve aile ilişkileriyle bir araya getirecek.

Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönen Elçin Sangu, bu kez alışılmışın dışında bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Üç çocuk annesi, üstün zekâlı ve hayatın zorluklarıyla mücadele eden Cevher’in bir cinayet soruşturmasına dahil olmasıyla başlayan hikâye, başarılı komiser Mert Kara ile karşılaşmasının ardından farklı bir yön kazanacak.

Cevher dizisinin konusu ne?

160 IQ’ya sahip Cevher, geçimini sağlamak için bir polis karakolunda temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Ancak kimsenin dikkatini çekmeyen bir ayrıntıyı fark etmesi, hayatının akışını tamamen değiştirir.

Bir cinayet dosyasındaki önemli detayı ortaya çıkaran Cevher’in yolu, disiplinli ve kurallarına bağlı Komiser Mert Kara ile kesişir.

Hayata ve olaylara farklı açılardan yaklaşan iki karakter, karmaşık suçları çözmeye çalışırken kendi dünyalarındaki sorunlarla da yüzleşecektir.

Cevher’in geçmişine ilişkin sırların zamanla ortaya çıkması, dizinin polisiye hikâyesine ayrı bir merak unsuru katacak.

İlk fragmanda çocuklarıyla olay yerine geldi

Dizinin yayımlanan ilk tanıtımında en dikkat çekici görüntülerden biri, Cevher’in üç çocuğuyla birlikte olay yerine gelmesi oldu.

Komiser Mert’in disiplinli çalışma anlayışıyla Cevher’in sıra dışı yöntemlerinin nasıl bir araya geleceği, dizinin eğlenceli anlarına ilişkin ilk ipuçlarını verdi.

Cevher ile Mert arasında zamanla nasıl bir ilişki gelişeceği de yapımın merak uyandıran konuları arasında yer alıyor.

Cevher dizisi hangi diziden uyarlama?

Fabrika Yapım imzalı Cevher, uluslararası alanda ilgi gören Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinden uyarlanıyor.

Yapımcılığını Öner Arslanel’in, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği dizinin senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor.

Cevher oyuncuları kimler?

Dizide Elçin Sangu Cevher karakterini, Ertan Saban ise Komiser Mert Kara’yı canlandıracak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.

Cevher dizisi ne zaman başlayacak?

Show TV, dizinin ilk tanıtımında “Yakında” ifadesine yer verdi. Cevher’in kesin yayın tarihi ve hangi gün ekrana geleceği henüz açıklanmadı.