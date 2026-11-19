TRT tarafından izleyiciye sunulan ve ilk üç sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi edinen Gassal dizisinin dördüncü sezon yayın takvimi kesinleşti. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı yapım, yaklaşık yedi aylık uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dijital platform izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği yapım, planlanan yeni sezonuyla birlikte ekran serüvenini noktalayacak.

Gassal 4. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Gassal dizisinin dördüncü sezonu 19 Kasım 2026 Perşembe günü TRT Tabii platformunda yayınlanacak. Yapımın yeni sezon yayın tarihi resmi olarak 2 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Üçüncü sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde seyirciyle buluşan dizi, yaklaşık yedi aylık bir bekleyişin ardından yeni bölümleriyle dijital ekrandaki yerini alacak.

Gassal Dizisi Final mi Yapıyor?

TRT tarafından yapılan resmi duyuruya göre Gassal dizisi dördüncü sezonuyla birlikte final yapacak. Dizinin merkezinde yer alan başkarakter Baki'nin hikayesi dördüncü sezon bölümleriyle birlikte noktalanacak. Böylece yapım, bu sezonun tamamlanmasıyla ekran macerasına kalıcı olarak veda etmiş olacak.

Dizinin yayın takvimine ve dördüncü sezon sürecine dair öne çıkan aşamalar şunlardır:

Duyuru Tarihi: TRT, yeni sezon tarihini 2 Kasım 2026 tarihinde duyurdu.

TRT, yeni sezon tarihini 2 Kasım 2026 tarihinde duyurdu. Üçüncü Sezon Başlangıcı: Dizinin üçüncü sezon bölümleri 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu.

Dizinin üçüncü sezon bölümleri 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Dördüncü Sezon Çıkış Tarihi: Dördüncü sezon 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayına girecek.

Dördüncü sezon 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayına girecek. Sezonun Niteliği: Dizi bu sezonla beraber final yaparak sona erecek.

Dizi bu sezonla beraber final yaparak sona erecek. Yayınlanacağı Platform: Yeni bölümler TRT Tabii üzerinden erişime açılacak.

Gassal 4. Sezon Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Gassal dizisinin dördüncü sezonunda usta oyuncu Ahmet Kural, başkarakter Baki rolünü canlandırmayı sürdürecek. Final sezonunda mevcut kadroya eşlik eden yeni isimler de yapımda görev alacak. Zenginleşen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, veda bölümlerinde güçlü performanslara sahne olacak.

Dizinin dördüncü ve son sezonunda rol alacağı kesinleşen oyuncu kadrosu şu şekilde sıralanmaktadır:

Ahmet Kural: Baki rolüyle başrolde yer alıyor.

Baki rolüyle başrolde yer alıyor. Özlem Tokaslan: Gülşen karakterini canlandırıyor.

Gülşen karakterini canlandırıyor. Bülent Şakrak: Final sezonu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.

Final sezonu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor. Deniz Cengiz: Dördüncü sezon oyuncu ekibinde görev alıyor.

Toplam yedi aylık aranın ardından izleyicilerin beğenisine sunulacak olan yapım, 19 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren TRT Tabii platformu üzerinden final sezonu bölümleriyle takip edilebilecek.