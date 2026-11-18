Kasım 2026 emekli maaşı takvimine göre 18 Kasım Çarşamba günü ödeme sırası, tahsis numarasının son hanesi 7 olan SSK emeklilerinde. Bağ-Kur ödemeleri 25 Kasım’da başlayacak. Maaşınızın hangi gün yatacağını öğrenmek için önce emeklilik statünüzü, ardından tahsis numaranızın son hanesini kontrol edin. SSK ve Bağ-Kur’un gün gün ödeme takvimi haberimizde.

Bugün sıra SSK (4A) kapsamında aylık alan ve tahsis numarası 7 ile biten emeklilerde. SGK’nın standart ödeme düzenine göre SSK aylıkları 17–26 Kasım, Bağ-Kur aylıkları ise 25–28 Kasım arasında ödeniyor. 18 Kasım itibarıyla kasım ayına özel bir takvim değişikliği duyurusu bulunmuyor.

Son hanesi 7 olan iki emeklinin ödeme günü farklı olabilir. Aylığınız 4A’dan bağlandıysa ödeme gününüz 18 Kasım Çarşamba. Aylığınız 4B’den bağlandıysa aynı son hane için ödeme günü 25 Kasım Çarşamba. Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında çalışmış olanlar, tabloda emekli aylıklarının bağlandığı statünün sütununa bakmalı.

Tahsis numarasına göre Kasım 2026 emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son hanesi SSK (4A) ödeme günü Bağ-Kur (4B) ödeme günü 9 17 Kasım Salı 25 Kasım Çarşamba 7 18 Kasım Çarşamba 25 Kasım Çarşamba 5 19 Kasım Perşembe 25 Kasım Çarşamba 3 20 Kasım Cuma 26 Kasım Perşembe 1 21 Kasım Cumartesi 26 Kasım Perşembe 8 22 Kasım Pazar 27 Kasım Cuma 6 23 Kasım Pazartesi 27 Kasım Cuma 4 24 Kasım Salı 27 Kasım Cuma 2 25 Kasım Çarşamba 28 Kasım Cumartesi 0 26 Kasım Perşembe 28 Kasım Cumartesi

Tablo, SGK’nın standart ödeme düzeninin Kasım 2026 takvimine uygulanmasıyla hazırlandı. 25 ve 26 Kasım’da hem SSK hem de Bağ-Kur ödemeleri var. Örneğin 25 Kasım’da SSK’da tahsis numarası 2 ile bitenler, Bağ-Kur’da ise 9, 7 veya 5 ile bitenler ödeme alıyor.

Tahsis numarası e-Devlet’te nereden öğrenilir?

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama kutusuna “4A Emekli Aylık Bilgisi” veya “4B Emekli Aylık Bilgisi” yazın. Aylığınızın bağlı olduğu statüye ait hizmeti açın ve SGK’nın aylık dosyanız için verdiği tahsis numarasının son rakamını bulun. Ardından tabloda bu rakamın karşısındaki 4A ya da 4B sütununu okuyun. Sorgu için tahsis numaranızı herhangi bir haber sitesine girmeniz gerekmez.

Ödemenizin hesabınıza geçip geçmediğini öğrenmek için maaş aldığınız bankanın hesap hareketlerini kontrol edin. e-Devlet’teki 4A Emekli Ödeme Bilgileri ve 4B Emekli Ödeme Bilgileri hizmetlerinden de kendi kaydınıza bakabilirsiniz. Tablodaki tarih, statünüze ve tahsis numaranıza göre planlanan ödeme gününü gösterir. Hesaba geçen tutarı banka kaydından teyit edebilirsiniz.

Hafta sonuna denk gelen emekli maaşı ne zaman yatar?

Kasım takviminde SSK’da son hanesi 1 olanların ödeme günü 21 Kasım Cumartesi, 8 olanlarınki 22 Kasım Pazar. Bağ-Kur’da son hanesi 2 veya 0 olanlar için ödeme günü 28 Kasım Cumartesi. SGK’nın standart uygulamasına göre 4A ve 4B aylıklarının ödeme günü hafta sonuna denk geldiğinde normal ödeme tarihi geçerli.