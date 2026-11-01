Kia resmi internet sitesi üzerinden Kasım 2026 dönemine ait kampanyalı otomobil fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Birçok modelde geçerli olan ve 300 bin liraya kadar ulaşan fiyat indirimlerinin 30 Kasım tarihine kadar süreceği bildirildi.

Otomotiv üreticisi Kia, Kasım 2026 dönemine ilişkin güncel satış fiyatlarını ve indirim kampanyalarını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Yayınlanan bilgilendirmeye göre marka, bünyesindeki modellerin büyük bölümünde nakit indirimleri devreye alırken bazı araç seçeneklerinde ise düşük faizli finansman desteği sağlamaya başladı. Kampanyalı satış koşullarının ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı açıklandı.

Kia Kasım 2026 Kampanyasında Öne Çıkan İndirimler

Kia tarafından paylaşılan verilere göre Kasım 2026 boyunca geçerli kampanyada en yüksek indirim tutarı 300 bin TL ile Seltos modelinde uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı fiyatlar 30 Kasım tarihine kadar yetkili satış noktalarında geçerli olacak.

Markanın SUV ve binek segmentindeki modelleri için belirlenen indirim oranları donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Kampanyasız satılan birkaç model haricinde kalan tüm araçlarda değişen tutarlarda indirimler tanımlandı.

Model ve Donanım Standart Fiyat İndirim Tutarı Kampanyalı Fiyat Seltos 1.6L Cool DCT 2.549.000 TL 300.000 TL 2.249.000 TL Seltos 1.6L Elegance DCT 3.215.000 TL 250.000 TL 2.965.000 TL Sportage 1.6L Live DCT 2.249.000 TL 150.000 TL 2.099.000 TL Sportage 1.6L GT-Line DCT 3.500.000 TL 250.000 TL 3.250.000 TL Stonic 1.0L Cool DCT 1.960.000 TL 130.000 TL 1.830.000 TL EV2 Cool Otomatik 1.819.000 TL 70.000 TL 1.749.000 TL Sorento 1.6L Prestige Smart (5 Koltuk) 6.390.000 TL 150.000 TL 6.240.000 TL EV9 Prestige Otomatik (7 Koltuk) 6.540.000 TL 150.000 TL 6.390.000 TL

Kia Modellerinde Kredi Seçenekleri ve Fiyat Detayları

Stonic modelini satın almak isteyen müşteriler için nakit indirimlerinin yanı sıra özel bir finansman alternatifi hazırlandı. Araç için 250 bin TL tutarındaki krediye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı sunuluyor.

Kampanya kapsamında yer alan diğer modellerde ise satış fiyatları şu şekilde listelendi: