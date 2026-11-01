Otomotiv üreticisi Kia, Kasım 2026 dönemine ilişkin güncel satış fiyatlarını ve indirim kampanyalarını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Yayınlanan bilgilendirmeye göre marka, bünyesindeki modellerin büyük bölümünde nakit indirimleri devreye alırken bazı araç seçeneklerinde ise düşük faizli finansman desteği sağlamaya başladı. Kampanyalı satış koşullarının ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı açıklandı.
Kia Kasım 2026 Kampanyasında Öne Çıkan İndirimler
Kia tarafından paylaşılan verilere göre Kasım 2026 boyunca geçerli kampanyada en yüksek indirim tutarı 300 bin TL ile Seltos modelinde uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı fiyatlar 30 Kasım tarihine kadar yetkili satış noktalarında geçerli olacak.
Markanın SUV ve binek segmentindeki modelleri için belirlenen indirim oranları donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Kampanyasız satılan birkaç model haricinde kalan tüm araçlarda değişen tutarlarda indirimler tanımlandı.
|Model ve Donanım
|Standart Fiyat
|İndirim Tutarı
|Kampanyalı Fiyat
|Seltos 1.6L Cool DCT
|2.549.000 TL
|300.000 TL
|2.249.000 TL
|Seltos 1.6L Elegance DCT
|3.215.000 TL
|250.000 TL
|2.965.000 TL
|Sportage 1.6L Live DCT
|2.249.000 TL
|150.000 TL
|2.099.000 TL
|Sportage 1.6L GT-Line DCT
|3.500.000 TL
|250.000 TL
|3.250.000 TL
|Stonic 1.0L Cool DCT
|1.960.000 TL
|130.000 TL
|1.830.000 TL
|EV2 Cool Otomatik
|1.819.000 TL
|70.000 TL
|1.749.000 TL
|Sorento 1.6L Prestige Smart (5 Koltuk)
|6.390.000 TL
|150.000 TL
|6.240.000 TL
|EV9 Prestige Otomatik (7 Koltuk)
|6.540.000 TL
|150.000 TL
|6.390.000 TL
Kia Modellerinde Kredi Seçenekleri ve Fiyat Detayları
Stonic modelini satın almak isteyen müşteriler için nakit indirimlerinin yanı sıra özel bir finansman alternatifi hazırlandı. Araç için 250 bin TL tutarındaki krediye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı sunuluyor.
Kampanya kapsamında yer alan diğer modellerde ise satış fiyatları şu şekilde listelendi:
- Picanto: Feel donanım 1.460.000 TL, Cool donanım 1.470.000 TL fiyat etiketiyle yer alıyor.
- XCeed: 1.0L 115 PS DCT Cool versiyonu 2.099.000 TL seviyesinde bulunuyor.
- Elektrikli Modeller: EV3 serisi 2.450.000 TL ile 3.790.000 TL arasında, Niro EV 2.299.000 TL, EV6 ise 3.790.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
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