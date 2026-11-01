Otomotiv üreticisi Kia, Kasım 2026 dönemine ilişkin güncel satış fiyatlarını ve indirim kampanyalarını resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Yayınlanan bilgilendirmeye göre marka, bünyesindeki modellerin büyük bölümünde nakit indirimleri devreye alırken bazı araç seçeneklerinde ise düşük faizli finansman desteği sağlamaya başladı. Kampanyalı satış koşullarının ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı açıklandı.

Kia Kasım 2026 Kampanyasında Öne Çıkan İndirimler

Kia tarafından paylaşılan verilere göre Kasım 2026 boyunca geçerli kampanyada en yüksek indirim tutarı 300 bin TL ile Seltos modelinde uygulanıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı fiyatlar 30 Kasım tarihine kadar yetkili satış noktalarında geçerli olacak.

Markanın SUV ve binek segmentindeki modelleri için belirlenen indirim oranları donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Kampanyasız satılan birkaç model haricinde kalan tüm araçlarda değişen tutarlarda indirimler tanımlandı.

Model ve DonanımStandart Fiyatİndirim TutarıKampanyalı Fiyat
Seltos 1.6L Cool DCT2.549.000 TL300.000 TL2.249.000 TL
Seltos 1.6L Elegance DCT3.215.000 TL250.000 TL2.965.000 TL
Sportage 1.6L Live DCT2.249.000 TL150.000 TL2.099.000 TL
Sportage 1.6L GT-Line DCT3.500.000 TL250.000 TL3.250.000 TL
Stonic 1.0L Cool DCT1.960.000 TL130.000 TL1.830.000 TL
EV2 Cool Otomatik1.819.000 TL70.000 TL1.749.000 TL
Sorento 1.6L Prestige Smart (5 Koltuk)6.390.000 TL150.000 TL6.240.000 TL
EV9 Prestige Otomatik (7 Koltuk)6.540.000 TL150.000 TL6.390.000 TL

Kia Modellerinde Kredi Seçenekleri ve Fiyat Detayları

Stonic modelini satın almak isteyen müşteriler için nakit indirimlerinin yanı sıra özel bir finansman alternatifi hazırlandı. Araç için 250 bin TL tutarındaki krediye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı sunuluyor.

Kampanya kapsamında yer alan diğer modellerde ise satış fiyatları şu şekilde listelendi:

  • Picanto: Feel donanım 1.460.000 TL, Cool donanım 1.470.000 TL fiyat etiketiyle yer alıyor.
  • XCeed: 1.0L 115 PS DCT Cool versiyonu 2.099.000 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Elektrikli Modeller: EV3 serisi 2.450.000 TL ile 3.790.000 TL arasında, Niro EV 2.299.000 TL, EV6 ise 3.790.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.