Türkiye sinema tarihinin unutulmaz komedi ve macera serileri arasında yer alan Organize İşler, yıllar sonra yepyekî bir formatla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk olarak 2005 yılında vizyona giren ve Asım Noyan ile ekibinin maceralarını anlatan yapım, ardından 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı filmiyle sinema salonlarını doldurmuştu. Şimdi ise sevilen hikâye, sinema salonlarından ekranlara taşıyor ve sekiz bölümlük bir Netflix dizisi olarak dijital platformda yerini alıyor.

16 Ekim tarihinde tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşan BKM imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi, platformda büyük bir ilgiyle karşılandı. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez'in oturduğu yapım; güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu gibi Türkiye'nin yıldız isimlerini bir araya getiren dizi, İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan gizemli bir hazine avını konu alıyor.

Sarı Saruhan Karakteri ile Radikal Değişim

Dizinin en çok merak edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan detaylarının başında şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan karakteri geliyor. Hatırlanacağı üzere Tatlıtuğ, daha önce Sazan Sarmalı filminde de bu karaktere hayat vermiş ve sinemaseverleri şaşırtmıştı. Kumarhane işleten, yeraltı dünyasının kendine has kurallarıyla yaşayan ve sokak ağzıyla konuşan Sarı Saruhan; tavırları, giyim tarzı ve kendine özgü raconlarıyla Tatlıtuğ'un bugüne kadar canlandırdığı klasik "yakışıklı jön" rollerinden son derece farklıydı.

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Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i veya Aile dizisinin Aslan'ı olarak görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu, Sarı Saruhan rolüyle oyunculuk sınırlarını ne kadar genişletebileceğini kanıtlamıştı. Organize İşler: Karun Hazinesi serisinde de aynı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, bu kez imajını tamamen yeniledi. Koyu renk saçları, dikkat çekici bıyığı, kirli sakalı ve gösterişli tarzıyla alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ görüntüsünden yine çok uzakta olan oyuncu, izleyicilerden tam not aldı.

Göbekli Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fakat bu kez değişim yalnızca saç, sakal ve giyim tarziyle sınırlı kalmadı. Sarı Saruhan'ın yeni sezon görüntüsünde izleyicilerin gözünden kaçmayan en büyük detay, karakterin kocaman göbeği oldu. Yıllardır kusursuz fiziği, spor salonunda geçirdiği saatler ve teknede verdiği karın kaslı pozlarıyla magazin basınının ve hayranlarının takdirini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'u bu kez oldukça kilolu ve göbekli görmek herkesi şoke etti.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan karşılaştırma fotoğraflarında, bir yanda fit haliyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, diğer yanda ise dizideki göbekli Sarı Saruhan yan yana getirildi. Bu çarpıcı görüntü karşısında binlerce kullanıcı aynı soruyu sormaya başladı: Kıvanç Tatlıtuğ bu rol için gerçekten kilo mu aldı, yoksa gördüğümüz göbek tamamen profesyonel makyaj ve protezin bir eseri mi?

Açıklama Henüz Yapılmadı

Şimdilik bu merak edilen sorunun net bir cevabı bulunmuyor. Yapım şirketinden veya oyuncunun kendisinden rol için kilo alındığına ya da özel bir protez göbek kullanıldığına dair doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde karakterin inandırıcılığını artırmak için özel makyaj tekniklerinden ve silikon destekli protezlerden yararlanılmış olabileceği konuşuluyor.

Neden olduğu ne olursa olsun, yıllardır ekranların en yakışıklı ve fit yüzleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ'un bir karakter uğruna kendi fiziksel imajından bu kadar uzaklaşabilmesi, oyunculuğa olan profesyonel yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. İster gerçek kilo olsun ister ustaca yapılmış bir makyaj hilesi, Sarı Saruhan'ın bu yeni hali uzun süre magazin gündemini meşgul edeceğe benziyor.