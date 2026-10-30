Ekranların en çok izlenen ve her bölümüyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, milyonlarca izleyicisini şoke eden bir kararla bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm fragmanında yer alan ve büyük bir merak uyandıran Nursema'nın dönüşü izleyicileri heyecanlandırırken, dizinin yayın saatinde yeni bölümün yer almayacak olması hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Konuyla ilgili hem yapım şirketinden hem de kulislerden peş peşe açıklamalar gelirken, yayın akışındaki bu ani değişikliğin ardındaki gerçek nedenler merak konusu oldu.

Show TV Fenomeni Bu Akşam Neden Ekranlarda Yok?

Show TV ekranlarının fenomen yapımı için gün boyu arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler, yapımcı şirket Gold Film ve kanal yönetiminden gelen açıklamalarla durumu netleştirdi. Haftalardır milyonları ekran başına kilitleyen yapımın bu hafta es geçilmesi, televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sevilen karakterlerin yaşadığı dramatik olaylar ve hikayenin doruk noktasına ulaştığı bir anda gelen bu ara, izleyici kitlesini adeta şoke etti.

Cumhuriyet Bayramı Haftası ve Yayın Arası Açıklaması

Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede, bu haftaki yayın arasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla verildiği ifade edildi. Her yıl milli bayramlar ve resmi tatil dönemlerinde televizyon kanallarının reklam piyasasındaki dalgalanmalar ve ortak yayınlar nedeniyle benzer stratejik kararlar alabildiği biliniyor. Kanal yönetimi, bayram haftasının yarattığı bu program yoğunluğu nedeniyle dizinin bu hafta yayın akışından çıkarıldığını duyurdu.

Sosyal Medyayı Sallayan Reklam İddiaları

Ancak resmi açıklamanın yanı sıra kulislerde konuşulan farklı iddialar magazin ve medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabı ve köşe yazıları üzerinden yaptığı değerlendirmede, dizinin bu akşam yayınlanmama gerekçesi olarak yeterli reklam alınamamasını gösterdi. Altuntaş'ın bu iddiası kısa sürede sosyal medyada büyük bir tartışma fitilini ateşledi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle 6 reyting gibi oldukça yüksek bir izlenme oranına ulaştığını hatırlatan sadık izleyiciler, bu kadar başarılı ve reytingleri zirvede olan bir yapımın reklam yetersizliği nedeniyle yayından çekilmesine anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları konuyu eleştiri yağmuruna tutarken, yapım şirketi ve kanal cephesinden bu iddiaya doğrudan bir yalanlama gelmedi.

Nursema'nın Geri Dönüşü Büyük Heyecan Yarattı

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında Nursema karakterinin geri dönüşü geliyor. Son yayınlanan ve milyonlarca kez izlenerek rekor kıran yeni bölüm tanıtımında, Nursema'nın hikayeye yeniden dahil olması dizinin hayranlarını adeta havalara uçurmuştu. Karakterin yaşadığı dramatik değişimler ve dizinin ana aksındaki yeri göz önüne alındığında, yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği şimdi çok daha büyük bir önem kazandı. Sosyal medya platformlarında gün boyunca en çok konuşulan başlıklar arasında yer alan bu dönüş, dizinin hayran kitlesini ekran başına kilitlemek için gün saymasına neden oldu.

145. Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

145. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni yayın tarihi ve detayları netleşmeye başladı. Yapım şirketinden alınan bilgilere göre, bir haftalık bu zorunlu ve stratejik aranın ardından Kızılcık Şerbeti, önümüzdeki hafta kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek. Milyonların kilidini ekrana bağlayan yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden büyük bir merakla beklenirken, izleyiciler gelecek hafta yayınlanacak fragmanları sabırsızlıkla takip ediyor. Medya sektöründeki bu tür planlamaların reyting dengelerini ve reklam gelirlerini nasıl etkileyeceği ise televizyon eleştirmenleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Sevilen dizi, her Cuma olduğu gibi önümüzdeki haftadan itibaren yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor ve rekabet tüm hızıyla sürüyor.