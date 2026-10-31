Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla bu hafta ekranlara gelmedi. Yapım şirketinden yapılan açıklamada, dizinin 145. yeni bölümünün 6 Kasım Cuma akşamı izleyicilerle buluşacağı bildirildi.

Sevilen televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü, alınan son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı. Akşam kuşağında yeni bölümü takip etmek üzere ekran başına geçen televizyon izleyicileri, yapımın bir önceki hafta ekrana gelen tekrar yayını ile karşılaştı. Yayın akışında yapılan bu sürpriz değişikliğin ardından yeni bölümün ekrana geleceği gün ve ertelemenin gerekçesi netlik kazandı.

Kızılcık Şerbeti Dizisi Yeni Bölümü Neden Yok?

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla yayınlanmadı. Yapımcı kuruluş tarafından paylaşılan bilgilendirmede, bayram tatili haftası nedeniyle yayına bir haftalık ara verildiği ve bu nedenle planlanan yeni bölüm yerine geçen haftaki bölümün tekrarının ekrana getirildiği bildirildi.

Haftalık yayın gününde yeni bölüm yerine tekrar yayını ile karşılaşan izleyicilerin araştırmaları üzerine, dizinin resmi iletişim kanallarından kamuoyuna yönelik resmi bilgilendirme metni paylaşıldı. Yapılan açıklamada, bayram haftasına denk gelen yayın kuşağında ara verilmesinin planlı bir karar olduğu vurgulandı.

Kızılcık Şerbeti 145. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 145. yeni bölümü 6 Kasım Cuma günü her zamanki yayın saatinde ekranlara gelecek. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir haftalık aranın sona ermesiyle birlikte yapım, normal yayın takvimine geri dönerek izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Kızılcık Şerbeti Yayın Takvimi ve Resmi Açıklama

Yapım şirketi Altın Film tarafından dizinin sosyal medya ve resmi duyuru kanallarından yapılan bilgilendirmede yayın süreci şu ayrıntılarla kamuoyuna duyuruldu: