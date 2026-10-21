Yayın hayatına başladığı günden bu yana Türk televizyonlarında adeta bir devrim yaratan, toplumsal dinamikleri, aile ilişkilerini ve çatışmaları ele alış biçimiyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, son dönemde ardı arkası kesilmeyen iddialarla çalkalanıyor. Her Cuma akşamı reyting listelerinde kıyasıya bir mücadelenin içinde yer alan yapım, oyuncu kadrosundaki ayrılıklar ve senaryo değişiklikleriyle adından söz ettirirken, izleyicilerin en çok merak ettiği "Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak?" sorusu yeniden alevlendi.

Konuyla ilgili kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına açıklamalarda bulunan Gold Film’in kurucusu ve dizinin usta yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı son değerlendirmelerle final konusuna net bir bakış açısı getirdi.

Faruk Turgut’tan "Tadında Bırakmak Lazım" Vurgusu

Gazeteci Alev Gürsoy Cimin'in programına konuk olan ve dizinin geleceğine dair kritik sinyaller veren Faruk Turgut, televizyon sektörünün sert kurallarına dikkat çekti. Sektörde 6 reyting sınırının çok belirleyici olduğunu ifade eden yapımcı, bu puanın altında kalan projelerin her an bitme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Kızılcık Şerbeti gibi büyük bir projenin de sonsuza kadar ekranda kalamayacağını vurgulayan Turgut, hikâyenin uzatılmasına yönelik eleştirilere kapıyı kapattı.

Turgut, projeden yalnızca ticari kaygılarla ve "etinden sütünden faydalanalım" mantığıyla yaklaşmanın doğru olmadığını belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Artık makul bir yerde bitecek. Bir de şöyle, artık tadında bırakmak lazım. Yani hani uzadıkça bunun etinden, sütünden, şuyundan, buyundan faydalanalım demek de doğru bir tavır değil."

Hikâye Tekrara Düşerse Ne Olacak? Esprili Apo Örneği

Dizinin senaryo dinamiklerinin tıkanmaması ve izleyiciyi sıkacak döngülere girmemesi gerektiğinin altını çizen başarılı yapımcı, konuyu esprili bir dille değerlendirdi. Karakterlerin kodlarının seyirci tarafından çözüldüğünü ve artık sürpriz unsurunun korunmasının zorlaştığını belirten Turgut, dizinin sevilen karakteri Abdullah (Apo) üzerinden şu örneği verdi:

"Apo yoksa 10. kez evlenecek zaten. Hikâyeyi dönüp dönüp tekrara sokmanın da bir anlamı yok."

Bu açıklamalar, dizinin erken bir tarihte ani bir baskıyla biteceği anlamına gelmese de, Kızılcık Şerbeti'nin uzatabildiğince uzatılmayacağını ve mantıklı, makul bir noktada planlı bir finalle ekranlara veda edeceğini kesinleştrdi.

Sezon Başındaki Ayrılıklar ve Reyting Dalgalanmaları

Yeni sezona girerken kadroda yaşanan büyük yaprak dökümleri, Nursema ve Nilay gibi fenomen karakterlere hayat veren isimlerin vedası ve senaryo ekibindeki değişiklikler izleyicide endişe yaratmıştı. Sezonun ilk haftalarında reytinglerde yaşanan dalgalanmalar "Dizi erken mi final yapacak?" spekülasyonlarını tetiklese de, ekibe katılan yeni kalemlerin ardından gelen yüksek reytingler ve yapımcının kararlı duruşu suları bir nebze olsun duruluttu.

Kesin bir final tarihi veya net bir bölüm sayısı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Faruk Turgut'un bu sözleri, dizinin kalitesinden ödün vermeden ve hikâyeyi sakız gibi uzatmadan şanına yakışır bir finalle noktalanacağı gerçeğini gözler önüne seriyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımın ilerleyen bölümlerde nasıl bir rota izleyeceği ise hem yapım ekibinin hem de milyonlarca izleyicinin yakın takibinde kalmaya devam ediyor.