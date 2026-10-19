Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterinin dönüş kararının ardından Sevtap rolünü canlandıran Neslihan Yeldan da ekibe geri dönüyor. Yeni sezonda yaşanan oyuncu ve senarist ayrılıklarının ardından yapımın mizahi dengesini yeniden kurmak amacıyla kadro güçlendiriliyor.

Kızılcık Şerbeti yapımında yeni sezonla birlikte başlayan oyuncu sirkülasyonu dikkat çekici transferlerle devam ediyor. Senaryo ekibindeki değişikliklerin hemen ardından Nursema karakterinin yapıma döneceğinin netleşmesiyle birlikte, kadroya yeniden dahil olacak bir diğer isim Sevtap rolüyle Neslihan Yeldan oldu.

Kızılcık Şerbeti Kadrosunda Yaşanan Geri Dönüşler

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterinin geri dönüşünün kesinleşmesinden sonra, Nilay karakterinin annesi Sevtap rolünü oynayan Neslihan Yeldan diziye yeniden katılıyor. Yaşanan bu dönüş hamlesiyle birlikte dizinin eksilen mizahi sahnelerinin ve hikaye akışının tekrar güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sezon başında peş peşe yaşanan ayrılıklar hikaye örgüsünde önemli boşluklar oluşturmuştu. Nursema, İlhami, Nilay, Sevtap ve Sönmez karakterlerinin ekipten uzaklaşması seyirci cephesinde geniş yankı bulmuştu. Bu ayrılıkların bir kısmı karakter ölümleriyle gerçekleşirken, bazı roller ise hikayeden doğrudan çıkarılmıştı. Yapımın ilk bölümünden itibaren senaryo kadrosunda bulunan ve Nilay karakterini canlandıran oyuncunun annesi olan yazarın ekipten ayrılması da dengeleri değiştirdi.

Neslihan Yeldan Sevtap Rolüyle Yeniden Ekipte

Nilay karakterinin ölümüyle birlikte yapıma veda eden Neslihan Yeldan, Sevtap karakteriyle kadroya resmen dönüyor. Komik ve eğlenceli karakterlerin hikayeden ayrılması sonucu dizide oluşan ciddiyetin, Sevtap karakterinin dönüşüyle dengelenmesi planlanıyor.

Nursema karakterinin ardından Sevtap rolü ekibe dönüş yapıyor.

Sevtap rolünü canlandıran deneyimli oyuncu Neslihan Yeldan yeniden kadroda yer alıyor.

Hikayedeki mizahi açığın kapatılması hedefleniyor.

Nilay Karakterinin Durumu Netleşti

Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek için herhangi bir geri dönüş planı bulunmuyor. Uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yapımdan uzaklaştırılan oyuncunun, annesinin de senaryo ekibini bırakmasıyla birlikte diziye tekrar katılması ihtimal dahilinde görülmüyor.