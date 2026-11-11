Türk televizyon sektörünün en çok izlenen ve konuşulan yapımlarının arkasındaki isim olan başarılı senarist Melis Civelek, bu kez kendi yazdığı projelerde aile üyelerine yer vermesiyle magazin kulislerini sarstı. Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde kızı Feyza Civelek'in rol almasıyla uzun süre tartışılan ve eleştirilerin odağı haline gelen ünlü senarist, şimdi de oğlu Ömer Nadir Civelek'in aynı yoldan gitmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu Ömer Nadir Civelek'in, annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin kadrosuna dahil olması, sektörde ve sosyal medyada torpil iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

Ömer Nadir Civelek Daha Önce Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Annesinin kaleme aldığı projelerde yer almasıyla ilk kez gündeme gelmeyen Ömer Nadir Civelek, daha önce de yine Melis Civelek'in senarist ekibinde yer aldığı popüler yapımlardan biri olan Sandık Kokusu dizisinde boy göstermişti. Televizyon dünyasına adım attığı günden bu yana projelerdeki konumuyla sorgulanan genç oyuncu, her ne kadar bazı izleyiciler tarafından oyunculuk performansıyla beğenilse de, anne torpiliyle kadrolara dahil olduğu yönündeki eleştirilerden kaçamıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ablası Feyza Civelek'e kıyasla oyunculuk yeteneğinin daha iyi olduğunu savunan bir kesim bulunsa da, aile bağlarının bu hızlı yükselişteki rolü tartışılmaya devam ediyor.

Feyza Civelek ve Kızılcık Şerbeti Süreci Hatırlatıldı

Civelek ailesinin televizyon ekranlarındaki bu aile dayanışması tablosu, hatırlanacağı üzere en gürültülü şekilde Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanmıştı. Fenomen dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dört sezon boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşsa da, sürekli olarak annesinin senaristi olması sebebiyle kayırıldığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Magazin basınının ve sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen bu durum, Civelek ailesinin yapım dünyasındaki etkinliğini her geçen gün daha da tartışılır kılıyor. Anne Melis Civelek'in kaleminden çıkan her yeni dizide çocuklarına yer vermesi, yapım şirketlerinin ve yönetmenlerin tercihlerinden ziyade aile içi yönlendirmelerin mi etkili olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Sektörde Nepotizm Tartışmaları Sürüyor

Türk dizi sektöründe uzun yıllardır var olan ve sıkça eleştirilen torpil veya nepotizm tartışmaları, Civelek ailesinin bu hamleleriyle yeniden hız kazandı. Yetenekli genç oyuncuların ekranlarda yer bulabilmek için aylarca seçmelere katıldığı ve zorlu süreçlerden geçtiği bilinirken, ünlü bir senaristin çocuklarının doğrudan ana dizilerde önemli rollerle seyirci karşısına çıkması bazı kesimler tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor. İzleyiciler ikiye bölünmüş durumda; bir kısım bunun tamamen doğal bir menajerlik ve kariyer desteği olduğunu savunurken, büyük bir çoğunluk ise bu durumun liyakatin önüne geçtiğini dile getiriyor. Ömer Nadir Civelek'in Anne Yarısı dizisindeki performansı ve projenin reyting başarısı, bu tartışmaların seyrini belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.