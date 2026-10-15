Kızılcık Şerbeti’nin güncel kadrosunda Fatih’i Emre Dinler, Başak’ı Seray Kaya, Çimen’i ise Asena Keskinci canlandırıyor. Show TV’nin resmî oyuncu listesi, eski bölümleri izleyenlerin karşılaştığı isim farklılıklarını da açıklıyor. Fatih ve Çimen karakterlerini geçmişte başka oyuncular üstlenmişti. İşte üç karakterin bugünkü oyuncuları, önceki dönemlerle farkları ve dizinin kadrosundaki diğer isimler hakkında doğrulanan güncel bilgiler.

Kızılcık Şerbeti’ni yeni bölümleriyle takip eden veya eski sahneler üzerinden yeniden izlemeye başlayan seyircilerin karşısına farklı oyuncu isimleri çıkabiliyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla Show TV’nin resmî kadro bilgisine göre Fatih’i Emre Dinler, Başak’ı Seray Kaya, Çimen’i ise Asena Keskinci canlandırıyor.

Özellikle Fatih ve Çimen için geçmiş yıllarda yayımlanan haberler, bugünkü kadroyla aynı isimleri içermiyor. Bu nedenle karakteri kimin oynadığını araştırırken haberin tarihine ve dizinin güncel oyuncu sayfasına birlikte bakmak gerekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih kim?

Fatih karakterine Emre Dinler hayat veriyor. Oyuncu, Show TV’nin güncel kadro listesinde Fatih adıyla yer alıyor. Dolayısıyla dizinin bugünkü oyuncusunu soranlar için resmî kaynakta karşılık gelen isim Emre Dinler.

Ancak eski bölümlerde Fatih’i Doğukan Güngör canlandırmıştı. Kanalın 25 Ekim 2022 tarihli tanıtım haberinde Güngör, Fatih karakteriyle duyurulmuştu. Bu arşiv haberi, dizinin başlangıç dönemini anlatıyor; güncel kadro bilgisinin yerine geçmiyor.

Eski sahnelerde Doğukan Güngör’ü, yeni kadro listesinde Emre Dinler’i gören izleyiciler açısından farkın nedeni bu dönem değişikliği. Karakterin adı aynı kalsa da onu canlandıran oyuncu değişmiş durumda.

Başak karakterini kim canlandırıyor?

Başak’ı Seray Kaya oynuyor. Show TV’nin hem oyuncular sayfası hem de dizi tanıtımındaki kadro bilgisi bu eşleşmeyi doğruluyor. Başak hakkında yayımlanan resmî bölüm haberlerinde de karakterin yanında Seray Kaya’nın adı bulunuyor.

Başak’ın aile ilişkileriyle ilgili duyurularda da oyuncu bilgisi açık biçimde yer alıyor. Kanalın Mayıs 2026 tarihli kadro haberinde, Başak’ın ağabeyi Asaf’ı Yiğit Kalkavan’ın canlandırdığı açıklanmıştı. Bu duyuruda Başak, yine Seray Kaya’nın karakteri olarak belirtilmişti.

Böylece Başak ve Asaf’ı araştıran izleyiciler için iki farklı karakterin oyuncuları da birbirinden ayrılıyor. Başak’ın güncel oyuncusu Seray Kaya; Asaf için yayımlanan katılım duyurusundaki isim ise Yiğit Kalkavan.

Çimen’i artık kim oynuyor?

Çimen karakterinin güncel oyuncusu Asena Keskinci. Show TV, 15 Eylül 2026 tarihli duyurusunda oyuncunun Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldığını açıkladı. Aynı haberde Çimen’in, Kıvılcım’ın kızı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Çimen’i geçmişte Selin Türkmen canlandırmıştı. Kanalın önceki dönem haberlerinde Türkmen’in adı bu karakterle birlikte yer alıyor. Eski bölüm videoları veya arşiv haberleri üzerinden arama yapanların Selin Türkmen ismiyle karşılaşması bu nedenle mümkün.

Ancak güncel kadro sorusunun yanıtı Asena Keskinci. Eylül ayında yayımlanan katılım duyurusu ile bugünkü resmî oyuncu listesi aynı ismi gösteriyor.

Fatih, Başak ve Çimen’in oyuncuları

Karakter Güncel oyuncu Fatih Emre Dinler Başak Seray Kaya Çimen Asena Keskinci

Bu üç eşleşme, Show TV’nin erişilen güncel kadro bilgisine dayanıyor. Geçmişteki oyuncularla ilgili arşiv içerikleri, yayımlandıkları dönemin bilgisi olarak değerlendirilmeli.

Güncel kadroda başka kimler var?

Show TV’nin oyuncular sayfasında Ömer Ünal’ı Barış Kılıç, Kıvılcım Arslan’ı Evrim Alasya ve Abdullah Ünal’ı Ahmet Mümtaz Taylan canlandırıyor. Aynı listede Asil rolünde Erkan Avcı, Salkım rolünde Özge Borak, Asude rolünde Servet Pandur ve Lider rolünde Murat Aygen bulunuyor.

Bu isimler, güncel kadronun bir bölümünü oluşturuyor. Bir oyuncunun kadro sayfasında bulunması ise her bölümde mutlaka sahnesi olacağı anlamına gelmiyor. Bölümde hangi karakterlerin öne çıkacağı, o haftanın hikâyesine göre farklılaşabilir.

Eski oyuncu listeleri neden kafa karıştırıyor?

Uzun süre devam eden dizilerde oyuncu değişiklikleri, yeni katılımlar ve ayrılıklar yaşanabiliyor. Buna karşılık yıllar önce yayımlanan haberler arama sonuçlarında görünmeye devam ediyor. 2022 tarihli Fatih tanıtımıyla Eylül 2026 tarihli Çimen duyurusu aynı dönemi anlatmıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde güncel oyuncu bilgisini öğrenmek isteyenler için en açık ayrım şu: Fatih Emre Dinler, Başak Seray Kaya, Çimen Asena Keskinci. Eski sahnelerde görülen farklı oyuncu isimleri ise dizinin önceki dönemlerine ait.