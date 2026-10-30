Türk televizyonlarında son yıllarda büyük bir ivme kazanan yabancı dizi uyarlamalarına yepyeni ve iddialı bir halka daha ekleniyor. Güney Kore televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yayınlandığı dönemde hem Asya'da hem de global çapta fırtınalar estiren Penthouse, sonunda Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Televizyon kulislerinde günlerdir konuşulan ve izleyicilerde büyük bir heyecan yaratan bu dev proje hakkında merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı.

Poll Films İmzasıyla Ekranlara Taçlanacak

Başarılı yapımlara imza atan Poll Films'in sahibi Polat Yağcı, yeni sezona damgas vuracak yepyeni bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Daha önce Türk televizyon ve sinema sektöründe ses getiren işlere imza atan Yağcı’nın, Güney Kore’nin fenomen yapımı Penthouse’u Türk televizyonlarına uyarlayacağı haberi magazin ve dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Orijinal versiyonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yerli uyarlaması için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtiliyor.

Yönetmen Koltuğu İçin Can Ulkay İddiası

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı son bilgilere göre, projenin en kritik aşamalarından biri olan yönetmenlik koltuğu için sinema ve dizi dünyasının tanınan ve başarılı ismi Can Ulkay ile görüşmelerin yürütüldüğü öne sürülüyor. Can Ulkay’ın projeye dahil olmasıyla birlikte dizinin sinematografik kalitesinin ve görsel anlatım gücünün çok üst seviyelere çıkması bekleniyor. Hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğü ve ekibin en iyi sonucu almak için ince eleyip sık dokuduğu ifade ediliyor.

Lüks Bir Rezidansta Geçen Sırlar ve Rekabet Hikayesi

Orijinal hikayesiyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Penthouse, lüks bir rezidansta yaşayan varlıklı ailelerin ihtişamlı hayatlarını, aralarındaki acımasız rekabeti, ihanetleri ve sakladıkları karanlık sırları konu alıyor. Dizinin Türkiye uyarlamasında ise senaryonun dinamiklerine uygun olarak 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan altı kadının çarpıcı ve sarsıcı hikayesi ekranlara taşınacak. Güç tutkusu, sınıf çatışmaları ve intikam dolu olayların işleneceği yapım, izleyicilere soluk soluğa bir seyir deneyimi vadettiğini şimdiden gösteriyor.

Yıldız İsimlerle Dolu Oyuncu Kadrosu Bekleniyor

Dizinin en çok merak edilen unsurlarının başında ise kuşkusuz oyuncu kadrosu geliyor. Türk televizyonlarının en popüler ve başarılı oyuncularını aynı projede buluşturması beklenen Poll Films, iddialı karakterler için Türkiye'nin önde gelen isimleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Güçlü kadın figürlerinin ve entrikal dolu karakterlerin yer alacağı dizide kimlerin rol alacağı şimdiden sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi Ne Zaman?

Dizi severlerin gözünü çevirdiği takvimde ise hedef netleşti. Yapımcı Polat Yağcı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda Penthouse Türkiye uyarlamasının Ocak 2027'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Şimdiden büyük bir merak uyandıran ve hazırlık aşaması yakından takip edilen dizinin, ekranlarda yeni bir reyting rekoru kırması bekleniyor.