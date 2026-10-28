Küçük Emrah olarak tanınan ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan, gayrimenkul yatırımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. İstanbul ve Bodrum’da yüzlerce konuta sahip olduğu iddia edilen sanatçının, mülklerinden elde ettiği aylık kira gelirinin 300 bin dolar (yaklaşık 10 milyon lira) olduğu öne sürüldü.

Türk müziğinin ve sinemasının çocuk yaşta parlayan yıldızlarından biri olan, hafızalarda "Küçük Emrah" olarak yer edinen Emrah Erdoğan, yıllar içinde sahne kariyerinin çok ötesine taşıdığı ticari hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinin başındaki dramatik rollerin aksine özel hayatını kameralardan uzak, sakin ve gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı, son dönemde ortaya çıkan devasa servetiyle magazin kulislerini salladı.

Özellikle gayrimenkul sektörüne yaptığı akıl almaz yatırımlarla dikkat çeken Emrah’ın sahip olduğu mülklerin boyutu ve elde ettiği aylık kira geliri duyanların dudaklarını uçuklattı.

Yüzlerce Daire ve Milyonluk Kira Geliri İddiası

İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin gözde lokasyonlarında çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu bilinen sanatçının mal varlığına ilişkin magazin basınına farklı ve çarpıcı rakamlar yansımaya devam ediyor. Çıkan bazı iddialarda ünlü şarkıcının 200'ü aşkın konuta sahip olduğu vurgulanırken, bazı kaynaklarda ise bu rakamın 300'ü geçtiği öne sürülüyor.

Gayrimenkul imparatorluğu kurduğu konuşulan Emrah’ın bu devasa mülk portföyünden elde ettiği aylık kazanç da piyasaları salladı. Sanatçının yalnızca kira gelirlerinden aylık yaklaşık 300 bin dolar, Türk lirası karşılığıyla ise 10 milyon lira kazandığı iddia ediliyor. Bu rakam, Türkiye'deki birçok büyük şirketin cirosuyla yarışacak düzeyde olmasıyla dikkat çekiyor.

3 Milyon Dolara Spor Kompleksi Satın Aldı

Emrah’ın yatırım stratejisinde yalnızca konutlar ve villalar yer almıyor. Ünlü şarkıcı, ticari gayrimenkullere de büyük yatırımlar yaparak portföyünü çeşitlendiriyor. Edinilen son bilgilere göre sanatçı, İstanbul’da devasa büyüklükte bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldı. Bununla da yetinmeyen Emrah, aynı bina içerisinde yer alan 12 adet dükkan ile 1 adet lüks dubleks daireyi de mülkleri arasına ekleyerek ticari gayrimenkul alanındaki gücünü perçinledi.

Son yıllarda yatırımlarını hız kesmeden sürdüren başarılı isim, İstanbul’un merkezi noktalarından Şişli’de bir daire satın alırken, yaz tatillerini geçirmek üzere tercih ettiği Bodrum’da ise 8 milyon lira değerinde lüks bir villa edindi. Yaz aylarını ailesiyle birlikte bu lüks villasında geçiren şarkıcı, gayrimenkul yatırımlarını titizlikle yönetmeye devam ediyor.

300 Daireyi Sattığı İddiaları ve Geçmişteki Beyanları

Gayrimenkul zengini olarak anılan Emrah hakkında basına yansıyan bir diğer çarpıcı iddia ise mülk satışı oldu. Sanatçının portföyündeki 300 dairesini elden çıkararak daha büyük ve kapsamlı projelere yöneldiği yönünde haberler magazin kulislerinde konuşulurken, bu dev satışın ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştiğine dair resmi bir netlik bulunmuyor.

Öte yandan, sanatçının mali durumu geçmişte mahkeme kayıtlarına da yansımıştı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunmak zorunda kalan Emrah Erdoğan’ın o dönemdeki resmi aylık kazancının 400 bin lira olduğu resmi kayıtlarda yer almıştı. Aradan geçen süre zarfında gayrimenkul yatırımlarını katlayan ve kira gelirlerini zirveye ulaştıran ünlü sanatçının serveti, hayranlarını ve kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor.