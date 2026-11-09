Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray’da sahadaki performansın yanı sıra saha dışı gelişmeler de gündemi sarsmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Alman milli futbolcusu Leroy Sane’nin uzun yıllardır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan ünlü ABD’li sanatçı Candice Brook, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla adeta bir krizin fitilini ateşledi.

Instagram platformunda bir takipçisiyle yaşadığı polemik esnasında şok edici bir iddia ortaya atan Candice Brook, Leroy Sane’nin Galatasaray’dan bir takım arkadaşının sevgilisinin, Alman futbolcuya özel mesajlar göndererek yakınlaşma çabası içine girdiğini ileri sürdü.

Takipçisinin Eleştirisine Sert Yanıt: "10 Yıldır Birlikteyiz!"

Gece saatlerinde Candice Brook’un kişisel Instagram hesabına gelen bir yorum, ünlü sanatçının adeta çileden çıkmasına neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının Sane ile olan ilişkisini "tuhaf" olarak nitelendirmesi üzerine sert ifadeler kullanan Brook, yaklaşık 10 yıldır Leroy Sane ile tutkulu bir birliktelik sürdürdüklerini hatırlattı.

Ancak Brook’un savunma yaparken kurduğu cümleler basit bir sosyal medya atışmasının çok ötesine geçerek sarı-kırmızılı soyunma odasını yakından ilgilendiren vahim bir iddiaya dönüştü.

"Takım Arkadaşının Sevgilisi Leroy’a Özel Mesaj Attı!"

İlişkisine yönelik eleştirilere ateş püsküren Candice Brook, takipçisine verdiği yanıtta Galatasaraylı bir futbolcunun partnerini işaret etti. İsim vermekten kaçınan ünlü sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz neredeyse 10 yıldır birlikteyiz! Asıl tuhaf olan, onun Galatasaray’dan bir takım arkadaşının sevgilisinin Leroy’a özel mesaj atıp onunla yakınlaşmaya çalışması!"

İddialarını sürdüren Brook, yaşanan bu kriz karşısında kendi tutumunu ise oldukça sert ve iddialı sözlerle dile getirdi:

"Asıl tuhaf olan da benim o kadını bir güzel dövmeyip bu olayı görmezden gelmiş olmam! Şimdi beni iyi dinle, seni küçük aptal. Kes artık şu saçmalığı! Git kendi kültürünle ilgilen!"

Sosyal Medyada İsim Arama Mesaisi Başladı

Candice Brook’un herhangi bir isim belirtmeden ortaya attığı bu çarpıcı iddia, kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarlarının ve spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Brook’un bahsettiği takım arkadaşının ve sevgilisinin kim olabileceği yönünde teoriler üretmeye başladı. Soyunma odasındaki arkadaşlık ortamına nasıl etki edeceği merak konusu olan bu olayın ardından, kulüp kanalından veya Leroy Sane cephesinden resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği heyecanla bekleniyor.