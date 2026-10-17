Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Muhtemel Aşk, kadrosunu güçlü bir isimle genişletiyor. Başarılı oyuncu Leyla Feray, diziye Kader Emindağ karakteriyle dahil olarak Kadir'in ikiz kardeşi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 19. bölüm çekimleri hız kesmeden sürerken sette coşkulu anlar yaşandı.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı günden bu yana perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Güçlü senaryosu, dinamik kurgusu ve iddialı oyuncu kadrosuyla reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım, hikayesini derinleştirecek sürpriz gelişmelerle adından söz ettiriyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, başarılı yönetmen Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu MF Yapım imzalı dizi, her hafta yeni karakterler ve beklenmedik olaylarla izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin takipçilerinin uzun süredir merakla beklediği ve senaryonun gidişatını kökten değiştirmesi öngörülen kritik bir karakter nihayet ekibe dahil oluyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı başarılı yapımın kadrosuna katılan yeni isim, televizyon kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kader Emindağ Karakteriyle Leyla Feray Setlere Dönüyor

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından biri olan Leyla Feray, uzun bir aranın ardından setlere iddialı bir dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, Show TV’nin fenomen dizisi Muhtemel Aşk kadrosuna katılarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Feray, dizide Kader Emindağ karakterine hayat verecek.

Senaryo gereği, başarılı oyuncu Ekin Koç’un canlandırdığı Kadir karakterinin ikiz kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kader’in diziye dahil olması, ana hikayedeki tüm dengeleri altüst edecek. Kadir ve Kader kardeşlerin geçmişine dair sır perdelerinin aralanacağı yeni bölümlerde, ikilinin bir araya gelmesiyle birlikte dizideki gerilim ve heyecan doruğa tırmanacak. Seyirciler, ikiz kardeşlerin hikayeye getireceği dinamizmi sabırsızlıkla bekliyor.

19. Bölüm Çekimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Başarılı ekibin ve oyuncu kadrosunun yoğun bir tempoda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, dizinin 19. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Set arkasındaki uyumlu çalışma ortamı ve ekip ruhu, projenin başarısını doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetmen koltuğunda oturan Altan Dönmez’in titiz rejisi altında çekilen sahneler, önümüzdeki haftalarda izleyicilere soluksuz anlar vadediyor.

Sette Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Yoğun ve yorucu geçen çekim temposu arasında, dizi ekibi sette moral depolayan anlamlı bir kutlamaya imza attı. Sevilen yönetmen Altan Dönmez’in doğum günü dolayısıyla set ekibi ve oyuncular tarafından sürpriz bir kutlama organize edildi. 19. bölüm çekimlerinin yapıldığı sırada kesilen doğum günü pastası, sette neşeli ve samimi anların yaşanmasına neden oldu. Başarılı yönetmen, ekibin hazırladığı bu sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirirken, oyuncular ve set çalışanları birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Muhtemel Aşk Yeni Bölümleriyle Perşembe Akşamları Ekranlarda

Yayınlandığı ilk günden bu yana perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yapımları arasında gösterilen Muhtemel Aşk, kadrosuna katılan güçlü yeni isimler ve derinleşen hikayesiyle iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Leyla Feray’ın hayat verdiği Kader karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte dizide yaşanacaklar, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapımın yeni bölümleri her hafta perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.