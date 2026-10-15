Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum cezaevlerindeki doluluk oranlarına dikkat çekerek yeni infaz düzenlemesi hazırlığını duyurdu. Uçum ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimleri ve anayasa sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yargıdan siyasete kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında cezaevlerinin mevcut kapasitesi, yeni ceza infaz düzenlemesi hazırlıkları, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ve anayasa çalışmaları yer aldı.

Cezaevlerindeki Yoğunluk İçin İnfaz Düzenlemesi Masada

Cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kurumların yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir infaz düzenlemesinin gündemde olduğunu belirtti. Uçum, cezaevlerindeki nüfus yoğunluğunu azaltmaya yönelik yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Hukuki süreçlerin ve kurumların işleyişinin rahatlatılması amacıyla planlanan infaz çalışmasının detayları üzerinde durulurken, kalabalığın kontrol altına alınması için atılacak adımların değerlendirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi ve Takvim Detayları

Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Uçum, cumhurbaşkanlığı seçimleri için kalan süreyi kamuoyuyla paylaştı. Seçimlere 18 ay kaldığını dile getiren Uçum, bu takvime göre sürecin 2027 yılı Nisan ayına işaret ettiğini aktardı.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Yeni Anayasa Planı

Yasal adımlara ve anayasa sürecine değinen Uçum, 467 milletvekilinin onayı ile kabul edilen düzenlemenin önemini vurguladı. 10 Ağustos tarihinde yasalaşan metin kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulunun faaliyete geçtiği ve 2027 yılı tamamlanmadan önce planlanan adımların hayata geçirileceği bildirildi.

Yeni anayasa sürecine dair yol haritasını özetleyen temel maddeler şu şekilde sıralandı: