Geleneksel lezzetlerin başında gelen mantının pişirme sırasında açılmasını ve dağılmasını önlemek için tenceredeki su oranından kaynama derecesine kadar birçok kurala dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru pişirme teknikleri sayesinde hamurlar formunu korurken kıymalı harcın lezzeti de tencerede kaybolmuyor.

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan mantı, incecik açılan hamurun kıymalı harçla buluşmasıyla hazırlanıyor. Ancak mantının lezzeti kadar sunumu ve kıvamı da doğrudan pişirme aşamasına bağlı kalıyor. Birçok kişinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan hamurun suya bırakıldığında açılması veya tencerenin dibine yapışması, basit pişirme kurallarına uyulmadığında ortaya çıkıyor.

Mantının Dağılmaması İçin Ne Yapılmalı?

Mantının tencerede dağılmasını önlemek için bol miktarda su kaynatılması ve mantıların mutlaka fokurdayan suya atılması gerekir. Yetersiz su hamurların yapışmasına neden olurken, suyun aşırı şiddetli kaynaması da ince hamurların parçalanmasına yol açtığından ocağın hafif kaynama seviyesine ayarlanması önerilir.

Tencereye bırakılan hamurların birbirine yapışmaması adına ilk dakikalarda tahta kaşık yardımıyla çok nazikçe karıştırılması büyük önem taşıyor. Sert hareketler taze veya dondurulmuş hamurun yırtılmasına zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca haşlama suyuna sıvı yağ eklemek tek başına dağılmayı engellemiyor; asıl belirleyici unsur suyun sıcaklığı ve hamurun kapatılma kalitesi oluyor.

Mantı Neden Pişerken Açılır?

Hamurların haşlanırken formunu kaybetmesinin başında hamurun gereğinden fazla yumuşak yoğrulması ve birleşim noktalarının yeterince sıkı kapatılmaması geliyor. İç harcın hamur ebadına göre fazla konulması da kenarların tam yapışmasını engelliyor. Şiddetli kaynayan suyun oluşturduğu türbülans ve mantının dakikalarca fazladan kaynatılması, hamurun diriliğini yitirip tencere içinde dağılmasına sebep olan diğer temel hatalar arasında bulunuyor.

Dondurulmuş Mantı Nasıl Pişirilir?

Dondurucudan çıkarılan mantıların kesinlikle oda sıcaklığında çözdürülmemesi, buzlu haldeyken doğrudan bol kaynar suya bırakılması gerekiyor. Çözdürülen hamurlar yumuşayarak birbirine yapışıyor ve pişme kalitesini tamamen kaybediyor. Taze mantılar ortalama 8 ila 12 dakikada hazır hale gelirken, dondurulmuş ürünlerin pişme süresi hamur kalınlığına bağlı olarak biraz daha uzun sürebiliyor.