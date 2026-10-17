TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de 16 Ekim Cuma akşamı nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi geride kaldı. Mavi takımın kazandığı gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Ayşe, potaya Tolga'yı gönderdi. Takım oylamasıyla birlikte eleme adayları netleşirken, potadaki tüm isimler belli oldu.

TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran MasterChef Türkiye, 16 Ekim 2026 Cuma akşamı izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Haftanın son dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin istediği konseptte en başarılı tabağı çıkarmak için kıyasıya bir lezzet yarışına imza attı. Mutfaktaki gerilimin ve heyecanın doruğa ulaştığı gecede, dokunulmazlık zırhını kimin alacağı ve eleme potasına hangi yarışmacıların gideceği büyük bir merakla bekleniyordu.

Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Oldu

Haftanın final gününe yaklaşırken takımlar arasındaki rekabet en üst seviyeye ulaştı. Kırmızı ve mavi takım üyeleri, şeflerin jüriliğinde hazırladıkları tabaklarla jüri üyelerinden tam not alabilmek için ter döktü. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Mavi takım, haftanın son dokunulmazlık zaferini kutlarken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden tezgah başına geçmek zorunda kaldı.

Bireysel Dokunulmazlığı Alan İsim Ayşe Oldu

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için tekrar mutfağa girdi. Şeflerin belirlediği tabak için en yaratıcı ve lezzetli sunumu hazırlayan isimler arasından sıyrılan Ayşe, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Başarılı performansı sayesinde hem kendi adını eleme potasından kurtaran Ayşe hem de gecenin kaderini belirleyen kritik hakkı eline aldı.

16 Ekim Cuma Gecesinin Eleme Adayları Kimler Oldu?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, kural gereği haftanın son eleme adayını doğrudan belirleme yetkisini kullandı. Ayşe'nin tercihi doğrultusunda Tolga, gecenin ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Ardından kırmızı takım içerisinde gerçekleştirilen oylama süreci tamamlandı. Takım arkadaşlarının oylarıyla ismi en çok çıkan Tolgahan ise potaya giden ikinci isim oldu. Bu sonuçların ardından eleme potasındaki heyecan tavan yaparken, daha önceki günlerde netleşen isimlerle birlikte potadaki tüm yarışmacılar kesinleşti.

Eleme Potasındaki Yarışmacılar Kimler?

Kritik gecenin ardından haftanın eleme potasında yer alan isimler tam kadro şekillendi. Zorlu eleme gecesinde kıyasıya bir kalma mücadelesi verecek olan yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Yarışmacılar, pazar günü gerçekleşecek olan eleme gecesinde hayatta kalabilmek ve apronu koruyabilmek için şeflerin önünde en iyi tabakları çıkarmak üzere tezgah başına geçecek. MasterChef Türkiye'de bu hafta kimin eleneceği ve şovun kimin için sona ereceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Yarışmanın bu sezonundaki yüksek rekabet ortamı, her geçen gün izleyici kitlesini artırırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun titiz değerlendirmeleri, yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırıyor. Teknik hataların affedilmediği bu zorlu haftada, takımların stratejik hamleleri ve mutfaktaki uyumları dikkat çekiyor. Pazar günü gerçekleşecek olan zorlu eleme etabında, potadaki altı yarışmacının vereceği mücadele şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.