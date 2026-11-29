MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek hakkında ortaya atılan "kavga ve dava" iddialarına taraflardan peş peşe yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zanna, aralarında hiçbir mahkeme süreci bulunmadığını ve tüm odaklarının oğulları olduğunu belirtirken; Demirbilek de avukatı aracılığıyla dava haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, son günlerde magazin gündeminde yer alan özel hayatıyla ilgili iddialara sessiz kalmadı.

Zanna'nın, oğlunun annesi ve eski eşi Tuğçe Demirbilek ile tartıştığı, Demirbilek'in ise bu olayın ardından ünlü şefe dava açtığı yönündeki haberler kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu iddiaların yayılmasının ardından hem Danilo Zanna hem de Tuğçe Demirbilek cephesinden net bir yalanlama açıklaması paylaşıldı.

Danilo Zanna: "Asla Böyle Bir Kavga ve Mahkeme Durumumuz Yok"

Hakkında çıkan haberlerin ardından kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayımlayan Danilo Zanna, eski eşiyle aralarında herhangi bir gerilim ya da hukuki süreç yaşanmadığını vurguladı.

Önceliklerinin yalnızca çocuklarının mutluluğu olduğunu dile getiren Zanna, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asla böyle bir kavga ve mahkeme durumumuz yok. Hatta ikimiz de oğlumuza konsantreyiz, o huzurlu ve mutlu bir hayat yaşasın diye çalışıyoruz. Oğlum da ben de, böyle bir annesi olduğu için çok şanslıyız."

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Ünlü şefin bu sözleri, boşanma sonrası ebeveynlik sürecini uyum içinde sürdürdükleri mesajını verirken, sosyal medyada dolaşan söylentilere de doğrudan nokta koydu.

Tuğçe Demirbilek Cephesinden de Avukat Aracılığıyla Yalanlama Geldi

Danilo Zanna'nın paylaşımının hemen ardından bir açıklama da eski eşi Tuğçe Demirbilek tarafından yapıldı. Demirbilek, avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilettiği bilgilendirmede, eski eşi Danilo Zanna'ya dava açtığı yönünde çıkan haberlerin tamamen yalan olduğunu açıkça ifade etti.

Böylece her iki tarafın da eş zamanlı ve birbirini doğrulayan açıklamalarıyla birlikte, gündeme getirilen kavga ve mahkeme iddialarının asılsız olduğu kesinlik kazanmış oldu.