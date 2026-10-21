MasterChef Türkiye’nin 20 Ekim bölümünde haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı. Kırmızı Takım’da bireysel dokunulmazlığı alan Burçin, Enes’i eleme adayı seçti. Takım oylamasının ardından Emre de potaya girdi. Güveç düellolarıyla başlayan gecede iki yarışmacı eleme riskiyle karşılaştı. İşte takım mücadelesinden bireysel oyuna ve oylamaya kadar bölümde yaşananların ayrıntıları ile gecenin sonuç tablosu.

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk eleme adayları Enes ve Emre oldu. TV8’de 20 Ekim 2026 Salı akşamı yayımlanan bölümde, takım dokunulmazlığının ardından Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel mücadeleye çıktı. Gecenin sonunda iki isim eleme potasına girdi.

Takım dokunulmazlığını Mavi Takım, bireysel dokunulmazlığı ise Burçin kazandı. Böylece bölümde önce takımlar arasındaki yarışın, ardından Kırmızı Takım içindeki mücadelenin sonucu belli oldu. Enes ve Emre’nin adaylığı, haftanın eleme sürecinin ilk adımını oluşturdu.

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar düello formatında karşı karşıya geldi. Şefler, farklı mutfaklardan güveç yemekleri hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar kendi eşleşmelerinde tabaklarını yetiştirerek takımlarına avantaj sağlamaya çalıştı.

GZT’nin bölüm aktarımına göre menüde Beypazarı güveci, Yaren güveci, incik güveç, Tavce Gravce, Bosanski Lonac, sebze tajin, Chicken Handi ve etli güveç sarması gibi yemekler yer aldı. Değerlendirmelerin ardından takım dokunulmazlığının sahibi Mavi Takım oldu.

Bu sonuçla Kırmızı Takım, gecenin ikinci bölümünde kendi içinde yarıştı. Takım olarak alınamayan dokunulmazlığın ardından bireysel oyundaki başarı, yarışmacılara o gece için korunma fırsatı sundu.

Ankara’nın yöresel yemeği de yarışma menüsündeydi

Güveç düellolarında Beypazarı güvecinin bulunması, bölümün Ankara mutfağıyla bağlantısını oluşturdu. Yarışmacılardan istenen yemekler arasında başkentin bu yöresel lezzeti de yer aldı.

Ancak bir yemeğin menüde bulunmasıyla o eşleşmenin sonucunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Ulaşılan bölüm haberinde takım oyununun genel galibi açıklandı; her düellonun ayrıntılı puan dağılımı verilmedi. Bu nedenle Beypazarı güvecinde hangi yarışmacının üstün geldiğine ilişkin doğrulanmamış bir sonuç eklenmemeli. GIDA HABERLERİ

Bireysel dokunulmazlığı Burçin aldı

Kırmızı Takım’ın kendi arasındaki mücadelesinde Burçin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuç, Burçin’i o gecenin aday belirleme sürecinde koruma altına aldı.

Takım dokunulmazlığı ile bireysel dokunulmazlık farklı sonuçlar doğurdu. Mavi Takım ilk oyunu kazanırken, kaybeden tarafta Burçin kendi performansıyla güvence elde etti. Dolayısıyla “Dokunulmazlığı kim kazandı?” sorusunun yanıtı, takım oyunu için Mavi Takım, bireysel etap için Burçin oldu.

Enes ve Emre potaya nasıl girdi?

İki yarışmacının eleme adaylığı farklı yollarla belirlendi. Burçin, bireysel dokunulmazlığı kazandıktan sonra Enes’i seçti. Böylece haftanın ilk eleme adayı Enes oldu.

İkinci aday ise takım oylamasının ardından Emre olarak açıklandı. Bu ayrım, gecenin sonucunu anlamak açısından önemli: Enes’in adı Burçin’in tercihiyle, Emre’nin adı oylamayla potaya yazıldı.

Ulaşılan sonuç haberinde oylamanın ayrıntılı dökümü ve her yarışmacının kullandığı oy paylaşılmadı. Bu nedenle Emre’nin kaç oy aldığına veya kimlerin hangi ismi yazdığına ilişkin kesin bir sayı vermek mümkün değil.

20 Ekim MasterChef sonuç tablosu

Aşama Sonuç Takım dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı Bireysel dokunulmazlık Burçin kazandı Birinci eleme adayı Enes Enes’in adaylık yolu Burçin’in seçimi İkinci eleme adayı Emre Emre’nin adaylık yolu Takım oylaması

Bölüm sonuçları, Cumhuriyet ve GZT’nin yayımladığı haberlerde aynı isimlerle aktarıldı.

Eleme adayı olmak yarışmadan ayrılmak anlamına gelmiyor

Enes ve Emre’nin potaya girmesi, yarışmadan elendikleri anlamına gelmiyor. İki yarışmacı, haftanın eleme mücadelesinde yer alacak adaylar olarak belirlendi. Yarışmaya veda edecek isim ise eleme gecesinin sonucuyla netleşecek.

Bu nedenle 20 Ekim bölümünün sonucu aktarılırken “Enes veya Emre elendi” ifadesi kullanılmamalı. Gecenin kesinleşen bilgisi, Mavi Takım’ın dokunulmazlığı kazanması ve Kırmızı Takım’dan iki yarışmacının aday olması.

Bölümü kaçıran izleyiciler, TV8’in resmî MasterChef bölüm ve video arşivini takip ederek seçim ile oylama anlarını izleyebilir. Özellikle yarışmacıların gerekçelerini öğrenmek isteyenler için kısa sonuç haberinin yanında bölümün ilgili sahneleri belirleyici olacak.