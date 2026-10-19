Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı pastırma sıcakları dönemi başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında birçok bölgede sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sonbaharın ilerleyen dönemlerinde görülen pastırma sıcakları etkisini göstermeye hazırlanıyor. Yurt genelinde süren serin ve yağışlı hava dalgasının ardından, belirlenen tarihler arasında hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde yükseleceği bildirildi.

Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye genelinde pastırma sıcaklarının 26 Ekim tarihinde başlayarak 1 Kasım tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Geniş bir alanda etkili olan yüksek basınç sistemlerinin bulutluluğu azaltması ve güneş ışınlarının yeryüzüne daha fazla ulaşmasıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacak.

Sıcaklık Artışının Görüleceği Bölgeler

Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre sıcaklık artışının etkili olacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği bölgeler şu şekilde sıralandı:

Marmara ve Ege: Marmara genelinde ve Ege'nin batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacak.

Marmara genelinde ve Ege'nin batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Karadeniz ve İç Anadolu: Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklık artışı yaşanacak.

Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklık artışı yaşanacak. Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pastırma sıcakları etkisini gösterecek.

Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pastırma sıcakları etkisini gösterecek. Diğer Bölgeler: Ülkenin geriye kalan kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde kalması bekleniyor.

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Sıcaklık artışı öncesinde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışlar görülüyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Batı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.