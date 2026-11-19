Yeraltı’nın 23. bölümüne Bozo’nun Ada hakkındaki itirafı damga vurdu. Rüzgar’la yüzleşen Bozo, Ada’nın kendi kızı olduğunu açıkladı. Bu gerçekle birlikte Ceylan ve Derya arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Yeraltı 24. bölüm fragmanı yayımlanırken izleyiciler, Bozo’nun evliliğinin ve Rüzgar’la hesaplaşmasının nasıl sonuçlanacağını merak etmeye başladı.

NOW ekranlarının dikkat çeken dizisi Yeraltı, 18 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanan 23. bölümüyle hikâyenin en önemli sırlarından birini açığa çıkardı.

Rüzgar’ın Bozo’yu hedef aldığı saldırıda Merdan’ın ağır yaralanması, Hanoğlu ailesinde büyük endişeye neden oldu. Yaşananların ardından Rüzgar’la yüzleşen Bozo, uzun süredir sakladığı gerçeği açıkladı.

Ada’nın babasının Bozo olduğu ortaya çıktı.

Bu itiraf, iki eski dost arasındaki hesaplaşmanın seyrini değiştirirken Bozo’nun aile hayatını da yeni bir krizin içine sürükledi.

Ceylan ve Bozo ayrılacak mı?

Ada gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri Ceylan ile Bozo’nun evliliğinin geleceği oldu.

Derya’nın yeniden Bozo’nun hayatına girmesiyle başlayan gerilim, Ada’nın gerçek babasının açıklanmasıyla daha da derinleşebilir.

Ceylan’ın yaşananlar karşısında nasıl bir karar vereceği, yeni bölümün önemli soru işaretleri arasında bulunuyor. Bozo’nun geçmişiyle yüzleşmesi, hem babalık sorumluluğunu hem de evliliğini yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

Rüzgar’ın yeni hamlesi ne olacak?

Bozo ve Rüzgar arasındaki düşmanlığın, Ada hakkındaki itirafın ardından nasıl şekilleneceği henüz belli değil.

İki karakter arasındaki hesaplaşma artık çok daha kişisel bir boyut kazanmış durumda. Ada’nın varlığı, tarafların birbirlerine karşı alacağı kararları etkileyebilir.

Yeni bölümde Rüzgar’ın bu gerçekle yüzleşmesi ve Derya’nın nasıl bir tavır sergileyeceği hikâyenin gidişatını belirleyebilir.

Sultan ve Haydar Ali arasında büyük hesaplaşma

bölümdeki bir diğer dikkat çekici gelişme, Sultan’ın Haydar Ali’nin geçmişine ilişkin gerçekleri öğrenmesi oldu.

Sam’in araştırmaları sonucunda kocasının sakladığı bilgilerle karşılaşan Sultan, Haydar Ali’ye silah doğrulttu. Bu yüzleşmenin ardından çiftin ilişkisinin nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor.

Yeraltı 24. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yeraltı 24. bölümün ilk fragmanı yayımlandı. Yeni bölümün, yayın takvimine göre 25 Kasım 2026 Çarşamba saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Ada’nın geleceği, Bozo’nun evliliği, Merdan’ın sağlık durumu ve Sultan’ın Haydar Ali karşısında vereceği karar, yeni bölümde yanıtı merak edilen başlıca konular arasında.