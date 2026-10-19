MasterChef Türkiye’de haftanın eleme mücadelesi tamamlandı. 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu. Haftayı eleme potasında tamamlayan sekiz yarışmacı, iki aşamalı mücadelede yarışmada kalmak için tezgâh başına geçti. Gecenin sonunda Şiringül ile Nurten son ikiye kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesi, Şiringül’ün yarışma yolculuğunu sona erdirdi.

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes yer aldı. Sekiz isim, yeni haftaya kalabilmek için şeflerin istediği tabakları hazırladı.

Şiringül ve Hasan Alp haftanın ilk eleme adayları olmuştu. Burçin ve Nurten ikinci gün, Tolga ve Tolgahan ise üçüncü gün potaya girmişti. Haftanın son dokunulmazlık mücadelesinin ardından Şükran ve Enes’in de aday olmasıyla eleme listesi tamamlanmıştı. Böylece pazar gecesi, farklı günlerde potaya giren yarışmacılar aynı tezgâhta karşı karşıya geldi.

İlk turda kimler eleme potasından çıktı?

Eleme gecesinin ilk aşamasında yarışmacılardan pırasayı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Bu etap için verilen süre 45 dakika oldu. Yarışmacılar, ana ürünü kendi yorumlarıyla tabağa taşıyarak şeflerin karşısına çıktı.

İlk turun değerlendirmesinde Tolga, Burçin, Şükran ve Enes başarılı bulundu. Bu dört yarışmacı eleme tehlikesini atlattı ve gecenin ikinci aşamasına çıkmadan yarışmada kalmayı garantiledi.

Şiringül, Nurten, Hasan Alp ve Tolgahan için ise mücadele devam etti. İlk etapta potadan çıkamayan dört isim, bu kez yaratıcılık tabağı yerine şefin hazırladığı örneği uygulamak üzere yeniden tezgâh başına geçti. Gecenin eleme kararı, ikinci turdaki performansların ardından belli oldu.

Son etapta Mehmet Şef’in uskumru tabağı hazırlandı

İkinci aşamada yarışmacılardan Mehmet Şef’in uskumru taratür tabağını hazırlamaları istendi. Dört yarışmacı, verilen 45 dakikalık süre içinde tabağı tamamlamak için çalıştı. Süre sona erdiğinde hazırlanan yemekler şeflerin değerlendirmesine sunuldu.

Bu turda potadan ilk çıkan isim Hasan Alp oldu. Ardından Tolgahan’ın da yarışmaya devam edeceği açıklandı. Böylece eleme kararı için geriye Nurten ve Şiringül kaldı. İlk turda dört kişinin kurtulduğu gece, ikinci turdaki açıklamalarla son iki yarışmacıya kadar ilerledi.

Şeflerin son değerlendirmesinin ardından elenen isim Şiringül olarak duyuruldu. Nurten ise eleme gecesini geçerek MasterChef Türkiye’de yoluna devam etti.

Şiringül veda konuşmasında ne söyledi?

Elendiğini öğrenen Şiringül, tabağında yaşadığı soruna dikkat çekti. “Biliyordum, patatesim kırıldı” sözleriyle sonucu karşıladı. Yarışmacının bu açıklaması, son etapta hazırladığı tabağa ilişkin kendi değerlendirmesi oldu.

Şiringül, veda konuşmasında müzikle geçen hayatından ve MasterChef’e katılma kararından da söz etti. Yarışmayı, alışık olduğu alanın dışında attığı önemli bir adım olarak anlattı. Program boyunca kendilerine sağlanan imkânlara değinen yarışmacı, yemeklerinden günlük ihtiyaçlarına kadar kendileriyle ilgilenen ekibe teşekkür etti.

Böylece Şiringül’ün son konuşması yalnızca eleme tabağıyla sınırlı kalmadı. Yarışmadaki deneyimini de değerlendiren isim, teşekkürlerinin ardından programa veda etti.

Nurten elenmedi, yarışmaya devam etti

Gecenin sonunda son ikiye kalması, Nurten’in elendiği anlamına gelmedi. 18 Ekim’de yarışmadan ayrılan isim Şiringül oldu; Nurten yarışmada kaldı. İki yarışmacı arasındaki son değerlendirme, haftanın eleme sonucunu belirledi.

İlk turda potadan çıkan dört ismin ardından Hasan Alp ve Tolgahan da ikinci aşamada elenmekten kurtuldu. Nurten’in de kalmasıyla sekiz kişilik eleme grubundan yedi yarışmacı yeni haftaya devam etme hakkı kazandı. Şiringül ise Mehmet Şef’in tabağının hazırlandığı turun sonunda MasterChef Türkiye’ye veda etti.