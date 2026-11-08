Galatasaray’ın eski golcüsü Mauro Icardi, İstanbul Göktürk’te kiraladığı lüks villayı sözleşme bitiminden 4 ay önce boşaltıp 8 milyon liralık kira borcunu ödemeyince ev sahibi şirketle yeniden mahkemelik oldu. Oyuncunun yurtdışına çıkma ihtimali üzerine talep edilen ihtiyati haciz kararı ise mahkeme engeline takıldı.

Galatasaray’da geçirdiği başarılı sezonların ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi, saha dışındaki hukuki süreçleriyle yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz yıl İstanbul’un gözde yerleşim yerlerinden Göktürk’te lüks bir villa kiralayan yıldız futbolcu, ev sahibi şirketle yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle bir kez daha mahkeme koridorlarının yolunu tuttu.

Yıllık kirası 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon 330 bin lira) olan villa için bir yıllık sözleşmeye imza atan Arjantinli forvet, kontratın bitimine 4 ay kala evi aniden tahliye etti. Mülkü erken boşaltan Icardi’nin kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı ödemeyi reddetmesi üzerine taraflar arasındaki ipler tamamen koptu.

8 Milyon Liralık Alacak İçin İcra ve İtiraz Süreci Başladı

Ev sahibi şirket, sözleşmeye uyulmadığı ve kalan sürenin kirasının ödenmediği gerekçesiyle Arjantinli futbolcu hakkında icra takibi başlattı. Mauro Icardi’nin avukatları aracılığıyla icra takibine itiraz etmesi üzerine hukuki mücadele yeni bir boyuta taşındı. Kiralayan şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak itirazın iptali ve alacağın tahsili amacıyla dava açtı.

Taraflar arasındaki çekişmeli süreç devam ederken ev sahibi şirketten mahkemeye dikkat çeken yeni bir hamle geldi. Galatasaray ile olan sözleşme süresi dolan ve transfer döneminin bitimiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak yurtdışına transfer olma ihtimali bulunan Icardi için şirket yönetimi panikledi.

"Evi Hasarlı Bıraktı, Yurtdışına Çıkacak" İddiasıyla Haciz Başvurusu

Kiralayan şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu son dava dilekçesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Dilekçede, Göktürk’teki lüks villanın Icardi tarafından hasarlı şekilde bırakıldığı öne sürüldü. Şirket avukatları, transfer sürecinin tamamlanmasıyla oyuncunun Türkiye’den ayrılarak yurtdışına yerleşeceğini ve bu durumun hak edilen alacağın tahsilini imkansız kılacağını savundu.

Bu gerekçelerle yıldız futbolcunun mal varlıklarına ve banka hesaplarına acilen ihtiyati haciz konulması talep edildi. Ancak dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, ev sahibi şirketin sunduğu ihtiyati haciz talebini reddederek yargılamanın normal seyri içerisinde devam etmesine karar verdi.

Sözleşmenin erken feshedilmesi, 8 milyon liralık kalan kira alacağı ve villadaki hasar iddiaları etrafında şekillenen davada gözler, önümüzdeki günlerde görülecek duruşmaya ve Icardi cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.