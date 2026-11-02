Real Madrid’in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappé ile İspanyol oyuncu Ester Expósito arasındaki aşk iddiası sosyal medyayı sarsan yeni bir gündemle çalkalanıyor. Mbappé’nin güzel oyuncunun sigara alışkanlığından rahatsız olduğu ve "Ya sigarayı bırakırsın ya da beni" diyerek sert bir ültimatom verdiği öne sürüldü.

Dünya futbolunun en yetenekli ve pahalı yıldızlarından biri olan Real Madrid’in Fransız forveti Kylian Mbappé ile Netflix’in efsanevi dizisi Élite ile küresel çapta üne kavuşan İspanyol aktris Ester Expósito, Magazin ve spor dünyasının en çok takip edilen çiftleri arasında yer alıyor. Paris ve Madrid’deki romantik kaçamaklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez sahadaki performanslar ya da kırmızı halı şıklığıyla değil, sosyal medyaya sızan ve kısa sürede viral olan şok bir restleşme iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan iddialara göre, sağlıklı yaşamına ve profesyonel sporcu disiplinine aşırı özen gösteren yıldız futbolcu Kylian Mbappé, sevgilisi Ester Expósito’nun sigara kullanmasından oldukça rahatsızlık duymaya başladı. İddiaya göre bu alışkanlığın ilişkilerine zarar verdiğini düşünen Fransız golcü, güzel oyuncuya karşı tavrını oldukça net bir dille ortaya koydu. İkili arasında yaşandığı öne sürülen gerilimde Mbappé’nin Expósito’ya "Seni öperken rahatsız oluyorum, ya sen sigarayı bırakırsın ya ben seni" şeklinde çok sert bir ültimatom verdiği öne sürüldü.

Futbol dünyasının en disiplinli isimleri arasında gösterilen Mbappé’nin sigara dumanı ve kokusuna karşı aşırı hassasiyet gösterdiği öne sürülürken, bu restin ardından gözler guzel oyuncu Ester Expósito’ya çevrildi. İspanyol aktrisin bu sert ultimatum karşısında nasıl bir tavır alacağı ve ilişkilerini sonlandırıp sonlandırmayacağı merak konusu oldu. Çiftin hayranları ise sosyal medyada ikiye bölündü; bir taraf Mbappé’nin bir sporcu olarak haklı olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise bu tarz bir ültimatomun ilişki dinamiklerine zarar vereceğini dile getirdi.

Son dönemde İspanya basını ve dijital platformlarda trend listelerinin ilk sırasına oturan bu iddia hakkında taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ikilinin bir arada görüntülendiği son fotoğrafların altına yapılan binlerce yorum, hayranların bu konuyu ne kadar yakından takip ettiğini gözler önüne seriyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak ve romantik bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çiftin, bu kriz sonrasında yollarına nasıl devam edeceği sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.