Türk televizyonlarında tarihi dramaların ve dönemsel projelerin kalbi olan TRT 1, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı dönemlerini ve İstanbul'un fethine giden zorlu yolları ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, dördüncü sezonuyla başarıyla yoluna devam ederken, kulislerden sızan son bilgiler magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Sezon başında kadrosunda köklü bir değişime giden ve ekibini büyük ölçüde yenileyen dev prodüksiyonlu yapımda, beklenmedik ayrılıklar peş peşe yaşanıyor.

Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun başrolünü üstlendiği ve tarihin seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan diziden, iki önemli ismin daha ayrılacağı netleşti. İzleyicileri derinden sarsacak bu karar, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Despina Hatun ve Zeno Karakterleri Veda Ediyor

Geçtiğimiz salı akşamı 89. bölümüyle ekranlarda fırtınalar estiren Mehmed: Fetihler Sultanı, her yeni bölümüyle reytinglerde yükseliş trendini sürdürüyor. Ancak hikâyenin ilerleyişi ve senaryodaki stratejik değişimler, bazı karakterlerin sonunun gelmesine yol açtı.

Alınan kulis bilgilerine göre, dizide büyük bir başarıyla Despina Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Öznur Serçeler ile saray entrikalarının ve uluslararası dengelerin merkezindeki Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut, projeye veda etmeye hazırlanıyor. İkilinin diziden ayrılacağı bölümler de netlik kazandı. Buna göre Kaan Turgut 90. bölümde, Öznur Serçeler ise 91. bölümde dizinin hikâyesinden ayrılarak ekibe veda edecek.

Sezon Başındaki Büyük Değişim ve Hikâyenin Evrildiği Nokta

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, yeni sezona başlarken kadrosunda neredeyse köklü bir revizyona gitmiş, hikâyenin dinamiklerini tazelemek adına birçok yeni ismi ekibe dahil etmişti. Ancak senaryonun akışı, tarihsel gerçeklikler ve karakterlerin hikâye arc'larının (gelişim eğrilerinin) tamamlanması, bu tür dev yapımlarda dönemsel vedaları kaçınılmaz kılıyor.

Özellikle Despina Hatun'un saraydaki dengeleri değiştiren hamleleri ve Venedik Elçisi Zeno'nun Osmanlı sarayındaki entrikaları, dizinin ilk bölümlerinden bu yana izleyicilerin en çok odaklandığı alt plotlar arasında yer alıyordu. Bu iki önemli karakterin hikâyeden nasıl çıkarılacağı ve veda sahnelerinin nasıl kurgulanacağı şimdiden izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu.

İzleyicilerden Sosyal Medyada Yoğun Tepki ve Merak

Sevilen karakterlerin diziden ayrılacak haberinin duyulması, sosyal medya platformlarında binlerce yorumun yapılmasına neden oldu. Özellikle Öznur Serçeler'in performansını çok beğenen hayranları, karakterin bu kadar erken veda etmesine üzüldüklerini dile getirirken; senaristlerin ilerleyen bölümlerde nasıl bir sürpriz hazırladığını tartışmaya başladı.

Tarihî dramaların aranan yüzü olmaya devam eden Mehmed: Fetihler Sultanı, yaşanan bu ayrılıklara rağmen yüksek temposundan ve görkemli savaş sahnelerinden ödün vermeden yoluna devam ediyor. Fethin en kritik aşamalarına doğru ilerleyen senaryoda, boşalan kadro boşluklarının yeni karakterlerle doldurulup doldurulmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımının yeni bölümleri, salı akşamları izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek.