Flash TV'de Yalçın Çakır'ın canlı yayın programıyla Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline gelen Melek Subaşı ile 35 yıllık eşi Şefik Subaşı mahkemelik oldu. 17 yıldır ayrı yaşadıklarını ve evliliğin kâğıt üzerinde kaldığını belirten Şefik Subaşı, fiili ayrılık gerekçesiyle boşanma davası açarak sürecı yargıya taşıdı.

2000'li yılların başında televizyon ekranlarında yaşanan ve ardından dijital dünyanın ilk viral videoları arasına giren olayların başrolündeki isimler, yıllar sonra yeniden hukuki bir süreçle kamuoyunun gündemine geldi. Flash TV ekranlarında yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalçın Çakır’ın canlı yayın programına katılan Melek Subaşı, burada eşi Şefik Subaşı ile yaşadığı sert tartışmalar, hakaretler ve canlı yayında geçirdiği baygınlık krizleriyle hafızalara kazınmıştı. İnternetin Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı o yıllarda tıklanma rekorları kıran ve Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomenlerinden biri olarak kabul edilen Subaşı, programın ardından hayatının tamamen değiştiğini dile getirmişti.

İlk Dava 10 Yıl Önce Açılmıştı: Mahkeme Kocayı Ağır Kusurlu Buldu

Yayınlanan programların ardından eşinin "bizi rezil ettin" diyerek evi terk ettiğini öne süren Melek Subaşı’nın bu iddialarının ardından ilk ciddi hukuki adım 10 yıl önce atılmıştı. Şefik Subaşı, Muş Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eşinin psikolojik sorunları olduğunu, uzun yıllardır ayrı çatılar altında yaşadıklarını ve tek başına hayatını sürdürdüğü için başka bir kadınla gayri resmi birliktelik yaşayıp bu evlilik dışı ilişkiden iki çocuk sahibi olduğunu belirterek şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmıştı.

Davaya cevap veren Melek Subaşı ise evliliklerindeki temel problemin eşinin uyguladığı şiddet, hakaret ve sorumsuz tutumlar olduğunu ifade etmişti. Mahkeme, evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşayan ve evlilik birliğinin yeniden kurulması için gerekli şartları sağlamayan Şefik Subaşı’nı ağır kusurlu bularak açılan boşanma davasını reddetmişti.

17 Yıllık Ayrılık Sonrası ‘Fiili Ayrılık’ Gerekçesiyle Yeni Dava

İlk davanın reddedilmesinin ardından aradan geçen yıllarda taraflar arasındaki bağ tamamen koparken, Şefik Subaşı bu kez şansını İstanbul Aile Mahkemesi’nde deneme kararı aldı. Tam 17 yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını ve ortak yaşamın 2009 yılından bu yana tamamen sona erdiğini dilekçesinde belirten Şefik Subaşı, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ‘ortak hayatın yeniden kurulamaması’ (fiili ayrılık) maddesine dayanarak yeni bir dava açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 35 yıllık evliliğin artık sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaret kaldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yalnızca kâğıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş bulunan bu evliliğin devam etmesinde taraflar ve toplum açısından korunmaya değer hukuki ve sosyal bir yarar kalmamıştır. Fiili ayrılık nedeniyle boşanmaya karar verilmesini talep ediyoruz."

Bir dönemin en çok konuşulan olayına imza atan çiftin mahkemeden çıkacak son kararla yollarını resmi olarak ayırıp ayırmayacağı kamuoyu ve magazin basını tarafından merakla takip ediliyor.