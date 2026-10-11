Ünlü oyuncu Melis Senozan, Tod platformunda yayınlanacak Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin kadrosuna katıldı. ARC Film yapımı olan dizinin okuma provası dün yapıldı ve çekimlerin 15 Ekim'de İstanbul'da başlaması planlanıyor. Senozan, dizide Özgür Ozan'ın canlandırdığı İzzet Akay karakterinin genç sevgilisi Selin'e hayat verecek.

Ünlü oyuncu Melis Senozan, Tod platformunda izleyiciyle buluşacak olan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fatih Enes Ömeroğlu'nun patronu olduğu ARC Film tarafından çekilecek olan dizinin okuma provası geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlandı. Yapımın çekimlerine ise 15 Ekim tarihinde İstanbul'da başlanması planlanıyor. Senozan'ın performansı merakla bekleniyor.

Melis Senozan'ın Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisindeki Rolü

Melis Senozan, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinde Selin karakterine hayat verecek. Senozan, yapımda Özgür Ozan'ın canlandırdığı İzzet Akay'ın uzun süredir beraberlik yaşadığı genç sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Selin karakteri, dizinin genel hikayesi içinde önemli bir dinamik oluşturarak izleyicilerin ilgisini çekecek.

Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinin Konusu ve Çekim Yerleri

Dizi, evli ve bir kız çocuğu babası olan Uygar'ın (Tolgahan Sayışman) iş gezisi sırasında yaşadığı beklenmedik bir aşkla hayatının tamamen değişmesini konu alıyor. Uygar, kaldığı otelde sahne alan ve gündüzleri bir mağazada tezgâhtar olarak çalışan Azra'ya (Rabia Soytürk) aşık olur. Bu aşk, tüm karakterlerin hayatında derin etkiler yaratır. Dizinin çekimleri tamamen İstanbul'da gerçekleştirilecek olup şehrin çeşitli mekanları kullanılacak.

Dizinin Oyuncu Kadrosu ve Yönetim Ekibi

Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin oyuncu kadrosunda Melis Senozan, Özgür Ozan, Tolgahan Sayışman ve Rabia Soytürk gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Özgür Ozan, dizide Uygar'ın kayınpederi İzzet karakterini canlandırarak hikayeye farklı bir boyut katacak. Dizinin yönetmenliğini başarılı isim Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak kaleme alıyor.